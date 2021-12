Ce cadou viralo-penal i-a lăsat Moș Nicolae nemuritorului Badea?

O scrisoare deschisă ajunsă virală pe rețelele sociale transformată în plângere penală a distrus șprițul onomastic al șefului DGASPC

La aproape cinci ani de la cazul Măciuca, superb minimalizat, sublim mușamalizat și complet îmbălsămat, o altă dezvăluire șocantă din curtea Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea a explodat chiar în preajma chefului onomasticii lui Nicolae Badea, unul dintre veșnicii șefi de instituții ai județului.

Redăm apelul direcționat chiar Președintelui pentru încă o dramă de lângă noi:

„Noi, Centrul de Resurse Juridice (CRJ), vă scriem azi pentru a vă cere să salvați un om: Georgiana.

Omul despre care vorbim este o tânără cu dizabilităţi, instituționalizată, aflată într-o suferință inumană, și căreia i se refuză sistematic tratamentul medical și îngrijirile necesare recuperării. De luni de zile, această tânără zace pe un pat în dureri și, dacă CRJ nu ar fi fost avertizată printr-un apel telefonic anonim, povestea ei ar fi rămas între pereții camerei în care este imobilizată, de atâta timp.

În data de 23 noiembrie 2021, CRJ a fost sesizat telefonic o tânără cu dizabilități intelectuale şi nevăzătoare care de patru luni suferă în urma unei fracturi de femur, survenită în Centrul de Îngrijire și Asistență din Zătreni şi pentru care nici medicul şi nici conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea (DGASPC) nu au luat măsuri pentru a-i atenua suferinţa.

Două zile mai târziu, 25 noiembrie, aflat în vizita inopinată la Zătreni, CRJ a găsit într-unul dintre dormitoarele centrului, o tânără cu malnutriţie gravă, nevăzătoare, gemând de durere, cu piciorul drept rupt din luna iulie și, cum s-a dovedit mai târziu, netratată corespunzător. Tânăra avea braţele și picioarele imobilizate și nu se poate exprima. Împotriva voinţei personalului medical aflat în centru, CRJ a solicitat la 112 un echipaj medical care să îi acorde tinerei ajutor. Echipajul UPU a informat CRJ că este nevoie ca medicul centrului din Zătreni să anunţe medicul coordonator al UPU că este o urgenţă. A fost nevoie de mai bine de o oră de discuţii între CRJ şi medicul coordonator, asistentele şi medicul centrului din Zătreni, pentru ca într-un final să fie transportată la Spitalul Municipal din Drăgăşani. În tot acest timp, directorul general al DGASPC Vâlcea, domnul Badea, îl soma pe şeful centrului Zătreni să scoată afară echipa CRJ.

Sosiţi în centru, directoarea adjunctă a DGASPC Vâlcea, doamna Jana Diaconu, şi un şef de centru din Băbeni, delegat de directorul DGASPC Vâlcea pentru a-l reprezenta, şi-au manifestat indignarea privitor la vizita inopinată a CRJ în Zătreni, adresând aceeaşi întrebare „de unde ştie CRJ că este o urgenţă”. Câteva ore mai târziu, directoarea adjunctă ne-a transmis telefonic că tânăra a fost consultată de medicul din UPU Drăgăşani că i s-a făcut „chiar şi o ecografie” şi i s-a montat o atelă, dar că nu prezenta urgenţă medicală şi nu a fost internată în spital. Directoarea adjunctă a promis că se va ocupa personal ca tânăra să primească îngrijirile medicale corespunzătoare. Din informaţiile CRJ a reieşit că medicul din UPU e recomandat „intervenţie chirurgicală într-o secţie de ortopedie”.

În 2 decembrie a.c., în jurul prânzului, contactată telefonic de CRJ, doamna director adjunct Diaconu a transmis că nu a fost programată sau internată deoarece a fost dificil cu „zilele acestea libere”. CRJ a transmis conducerii DGASPC Vâlcea că aceasta nu poate fi o scuză când în joc este viaţa unui om aflat în suferinţă şi că este important ca tânăra cu dizabilităţi să fie consultată de urgenţă de un medic specialist, nu doar pentru fractură, dar şi pentru starea de malnutriţie gravă în care se află.

Cum s-a ajuns aici?

Georgiana, tânăra cu dizabilităţi în vârstă de 33 de ani este instituţionalizată de o viaţă în sistemul de protecţie de tip rezidenţial: a trecut din centrul de plasament într-un centru rezidenţial în care în mod frecvent sunt instituţionalizate persoane în vârstă. Fiind o persoană care nu se poate exprima cu uşurinţă şi care are şi o dizabilitate vizuală, cel mai probabil l-a avut drept reprezentant legal până la vârsta de 18 ani pe directorul DGASPC Vâlcea, domnul Badea şi a depins în totalitate de profesionalismul şi bunăvoinţa angajaţilor centrelor în care a locuit. Aparent, directorul DGASPC Vâlcea a vizitat centrul din Zătreni de cel puţin șapte ori în ultimele 5 luni şi i-a fost prezentat în mod direct cazul acestei tinere în suferinţă. Nu ştim care au fost măsurile dispuse de acesta. Ştim că tânăra a slăbit aproape 15 kg în patru luni. Cel mai probabil conducerea DGASPC Vâlcea a văzut o tânără suferind pe un pat din care ar fi putut să cadă în orice moment şi care nu putea să îi ceară ajutorul, să se plângă, să sune la 112 şi să implore să fie salvată. (…)

Georgiana nu este singurul caz înregistrat în România: în 2014, CEDO găsea vinovat statul român de încălcarea dreptului de la viaţă a tânărului Valentin Câmpeanu în hotărârea „CRJ în numele lui V. Câmpeanu c. România”. Tot în Vâlcea, în 2017, CRJ a sesizat şi denunţat la parchet relele tratamente aplicate rezidenţilor din Centrul din Măciuca. Nici până azi nu există o soluţie în dosar şi echipei CRJ i-a fost restricţionat accesul în oricare alt centru de pe raza judeţului Vâlcea (…)

CRJ consideră că Georgiana este victima unui lung șir de rele tratamente, inumane și degradante, așa cum sunt acestea definite prin art. 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Pentru motivele de mai sus, în temeiul art. 290 C. proc. pen. și art. 4 lit i) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Centrul de Resurse Juridice a sesizat, în 2 decembrie, conducerea Ministerului Muncii, ANDPDCA, ANPIS, DGASPC Vâlcea și a denunțat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălceşti în calitate de reprezentant al rezidentei Centrului de Îngrijire și Asistență, Zătreni, județul Vâlcea, relele tratamente şi tortura la care aceasta a fost supusă din lipsa de interes a DGASPC Vâlcea”.

