Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea a solicitat o suplimentare a creditelor de angajament pentru trimestrul I 2019

În scopul sprijinirii activitatii desfasurate de spitalele din judetul Valcea, pornind de la necesitatile financiare ale acestora si pentru evitarea unor disfunctionalitati in derularea activitatii furnizorilor de servicii medicale, CAS Valcea a considerat necesar sa solicite o suplimentare a creditelor de angajament pentru trimestrul I 2019.

Astfel, in baza unei note de fundamentare elaborata in urma unei analize amanuntite a necesarului de fonduri pentru fiecare spital in parte, in sensul acoperirii nivelului de cheltuieli atat materiale cat si de personal, CAS Valcea a primit o suplimentare in valoare de peste 500.000 lei.

Suma a fost repartizata, in baza actelor aditionale incheiate, fiecarui spital public din judetul Valcea valoarea determinata cu respectarea stricta a prevederilor legale in vigoare.

În acest fel, asiguratii CAS Valcea, in calitatea lor de contribuabili la fondul national de asigurari de sanatate, pot beneficia in urmatoarea perioada de servicii medicale in conditii optime si de calitate.

Pe această cale, reamintim asiguratilor din judet, care au nevoie de servicii medicale spitalicesti, ca in conformitate cu prevederile legale in vigoare, spitalele sunt obligate să suporte din suma contractată pentru furnizarea de servicii medicale spitaliceşti pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective precum şi pentru investigaţii paraclinice şi pentru medicamente – în limita listei prezentată la contractare –, materiale sanitare s.a.

În cazul in care asiguratilor din judetul Valcea nu li se respecta de catre spitalele aflate in relatie contractuala cu institutia noastra drepturile prezentate in comunicat, rugam sa ne semnaleze aceste situatii pe adresa de mailcasvl@rdslink.ro sau casvl@casvl.ro, la fax 0250/737949 sau la sediul institutiei.

• Președinte-director general CAS Vâlcea, Ec. Costinel Alin VOICULEȚ