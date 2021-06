Care este rolul uleiului in motor?

Schimburile de ulei sunt etape esentiale pentru buna functionare a masinii insa te-ai intrebat vreodata care este de fapt rolul uleiului de motor? In cazul in care vrei sa intelegi exact cum functioneaza uleiul de motor si care sunt cele mai importante caracteristici ale sale, te invitam sa citesti mai multe despre ulei.

Ce face de fapt uleiul de motor?

Motorul este un mecanism foarte complex, format din mai multe piese, care functioneaza impreuna cu scopul de a genera forta necesara pentru deplasarea masinii. Avand ca proces de baza arderea carburantului, o foarte mare parte dintre piese sunt expuse la temperaturi destul de mari. In plus, unele dintre ele sunt supuse la frecare, ceea ce va duce automat la coroziune si la alte complicatii neplacute. Uleiul de motor are nenumarate roluri in acest angrenaj, insa este foarte important sa fie asigurata lurifierea corecta a componentelor metalice, in asa fel incat gradul de uzura sa fie cat mai mic. De calitatea uleiurilor de motor depinde buna functionare a motoarelor pe termen lung, deoarece uleiul de slaba calitate va determina erodarea timpurie a mai multor componente foarte importante.

Recomandarea noastra este aceea de a utiliza ulei de cea mai buna calitate, asa cum este Shell Helix Ultra 0W care te ajuta sa faci economie de combustibil atunci cand calatoresti cu masina ta. Uleiurile de la Shell ating o calitate superioara si sunt produse cu foarte mare atentie la detalii. In plus, compania Shell este implicata si in cercetare, astfel incat la tine sa ajunga doar uleiuri de foarte buna calitate, astfel incat sa poti obtine cele mai bune rezultate. Facand economie la achizitionarea uleiului este posibil sa ai mai multe costuri suplimentare, determinate de reparatiile necesare ulterior.

Ce calitati are uleiul de motor?

Uleiul de motor este gasit pe piata in 3 forme de baza. Prima este uleiul mineral. Aceasta este cea mai simpla si cea mai primitiva forma de ulei si are avantajul principal pretul foarte mic. Uleiul de motor vine la pachet si cu alte dezavantaje importante. Deoarece anumite calitati pe care uleiul de motor le are de diminueaza in timp, acest lucru va duce la o perioada mai scurta pentru inlocuirea sa. De aceea utilizand ulei de buna calitate, vei economisi pentru ca acesta nu trebuie inlocuit des. Pretul ceva mai mare al uleiului sintetic de cea mai buna calitate este justificat datorita duratei de viata mai lungi a uleiului si datorita protectiei suplimentare oferite de aditivi. Ultimul pe lista va fi uleiul sintetic, care vine cu cel mai mare pret, dar care are si o calitate mai buna, fiind recomandat in mod special pentru masinile noi.

Avand in vedere toate acestea, alegerea unui ulei de buna calitate este cea mai buna varianta pentru a ajunge la rezultate pozitive si pentru a conserva calitatile si atributele masinii tale. Nu este greu sa alegi un ulei potrivit, avand in vedere faptul ca Shell iti ofera cele mai mari avantaje in sensul acesta, venind in ajutorul tau cu uleiuri bune.

