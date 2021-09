Caravana „Curierul de Vâlcea – Citiți românește!”, din nou la drum

După o întrerupere de peste un an, din cauza pandemiei, Caravana „Citiți românește!”, inițiată și coordonată de Asociația Culturală „Curierul de Vâlcea” (președinte, scriitorul Ioan Barbu), pornește din nou la drum. Mult îndrăgită de iubitorii de carte, caravana poposește, pentru câteva ore, vineri, 24 septembrie 2021, în orașul regesc Curtea de Argeș, la invitația Bibliotecii Municipale (manager, Marian Ghiță). Întâlnirea cu iubitorii de literatură din oraș și din zonă are loc în Sala de festivități a Muzeului Municipal, bun prilej de a se vizita și acest important centru de cultură din localitate, precum și, aflată foarte aproape, Biserica Domnească „Sf. Nicolae”, ctitoria lui Basarab I, terminată în anul 1352. Sfântul lăcaș este unul dintre cele mai reprezentative monumente ale arhitecturii românești medievale, fiind cea mai veche ctitorie voievodală din Țara Românească, inclusă în Lista Indicativă UNESCO.

Caravana cărții are ca invitați scriitorii Ana Calina Garaș, Ioan Barbu, Costel Nedelcu și Constantin Argeșanu, care se vor prezenta în fața cititorilor cu recentele lor cărți, foarte valoroase. Se va prezenta, totodată, numărul 22, proaspăt ieșit de sub tipar, al revistei de literatură, artă și civilizație „Rotonda valahă”.

Manifestarea dedicată cărții va începe la ora 17.00, fiind moderată de Marian Ghiță. Prezentarea volumelor este încredințată unor valoroși specialiști în domeniu, prof. dr. Mihaela Rădulescu și Octavian Apostoloiu. O sesiune de autografe va încheia întâlnirea cu membrii Caravanei „Citiți românește!”.

• Elena DRĂGHICI