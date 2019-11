Campionul PSD Vâlcea are cuvântul: „Partidul are nevoie urgentă de un lider care să ne readucă împreună!”

• Dumitru Blejan spune că social-democrații sunt orfani de o „locomotivă electorală”

Primarul comunei Scundu este pesedistul care a obținut, de aproape un deceniu, locul întâi la voturile obținute indiferent de bătălia electorală în care s-a implicat. Din această postură, cuvântul său are o greutate aparte într-un context de mare vulnerabilitate pentru partid și stânga, în general.

– Domnule primar, cum comentați rezultatele acestor alegeri prezidențiale?

E un scor previzibil, să fim corecți. Nu cred că se aștepta multă lume la vreo surpriză, așa că…

– Cu toate astea, scorurile obținute de candidatul PSD sunt cele mai slabe…

E vorba de o bătălie dusă de tot partidul, nu doar de un singur om, ca să fim corecți. Da? E un rezultat pentru care ne facem responsabili sau vinovați, spuneți-i cum doriți, cu toții! Faptul că Moldova, cândva roșie, e acum galbenă… spune multe.

– Dar la Vâlcea?

Și la Vâlcea pot spune că se putea scoate un scor mai bun, mai aproape de realitatea din teren, ca să mă exprim așa… În mod sincer, m-așteptam la mai mult!

– Sunteți de acord cu îndepărtarea doamnei Dăncilă din fruntea partidului după acest scor?

Știți cum se spune, la fotbal și la politică ne pricepem cu toții. Asta pentru că sunt foarte similare, și la fotbal și în politică, e mereu greu dacă nu chiar imposibil să schimbi toată echipa când pierzi, nu? Poți să schimbi doar antrenorul că el dă direcția… Oricum, mă repet, toți suntem vinovați de acest rezultat.

– Și în aceste condiții, ce „antrenor” vedeți să vă scoată la liman? Are partidul oamenii necesari și suficienți pentru o astfel de criză care pare cea mai cruntă din ultimii ani. Mă refer la criza de lideri, desigur…

Deocamdată, nu văd un lider, o „locomotivă electorală” care să ne propulseze pentru parlamentare pentru că la locale, știți cum e: „parte-n parte”. Ar fi Liviu Pleșoianu, dar nu are încă susținerea și încrederea greilor din partid. Poate că nici experiența necesară nu o are pentru că vorbim de cel mai greu partid din România, indiferent de conjunctură. Îți trebuie multe ca să fi în fruntea unui astfel de partid…

– Vă mulțumesc!