Bustul Malvinei Urşianu va fi montat în centrul comunei Gușoeni

Zilele trecute, v-am informat că, în data de 6 decembrie, în comuna Gușoeni va fi organizată prima ediție a sărbătorii „Fiii satului”. Inițiatorul acestui eveniment, primarul Nicolae Concioiu, ne-a comunicat că, în data de 1 decembrie, moştenitorii legatari ai regizoarei de film Malvina Urşianu vor duce la Gușoeni bustul acestei fiice a satului.

„Vreau să spun că din, partea familiei dânsei, ne-a fost donat terenul. Avem astăzi toate obiectivele importante pe terenul acestei doamne. Părinţii Malvinei Urşianu au fost oameni cu suflet, au donat terenul pe care se află astăzi primăria, căminul cultural, dispensarul uman şi postul de poliţie. Am ţinut neapărat ca bustul doamnei Malvina Urşianu să fie montat chiar în centrul localităţii şi datorită faptului că, în primul meu mandat, am solicitat Cooperativei de producţie, care are două spaţii pe terenul doamnei Malvina Urşianu, să ne vândă nouă unele spații care se află în centrul civic. Domnii de la Cooperativa de producţie au refuzat şi au preferat să vândă terenul către un privat, dar doamna Malvina Urşianu, care trăia la vremea aceea, a spus că terenul aparţine comunei Guşoeni. În vara aceasta, moştenitorii doamnei mi-au semnat contractul de donaţie al terenului din centrul comunei pentru a deveni domeniu public”, a declarat primarul Nicolae Concioiu.