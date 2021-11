BLOCUL S2 DIN OSTROVENI – locul I la aruncarea deșeurilor menajere în… canalizare

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Nu este o constatare tocmai plăcută, dar da, mai sunt persoane care nu pot sau nu vor să facă diferența dintre tomberon și vasul de toaletă… Săptămânal, zeci de sesizări ajung la Apavil SA de la cetățeni care locuiesc la bloc și reclamă faptul că rețeaua de canalizare este înfundată, emană mirosuri neplăcute și solicită rezolvarea imediată a problemei. Deși se fac verificări și curățări periodice ale sistemului de canalizare, în zona Ostroveni, echipele de intervenție ale Sectorului Rețele Canal au constatat că, pe bulevardul Tineretului, la blocul S2, scările A-G, canalele colectoare erau înfundate. Pentru remedierea deficiențelor și repunerea în funcțiune a rețelei de canalizare au fost mobilizate forță de muncă și utilaje specializate care, pe parcursul a opt ore, au curățat atât căminele, cât și colectoarele. A rezultat o cantitate de aproximativ 200 kg de deșeuri provenite din șervețele umede, cârpe, măști, mănuși, scutece, lavete, bureți, resturi menajere etc. Din păcate, o dată pe lună, în aceeași zonă, canalizarea se înfundă cu același tip de deșeuri, rezultând, de fiecare dată, cantități impresionante de gunoi menajer al cărui loc ar trebui, într-o societate civilizată, să fie tomberonul. Facem, din nou, un apel către toți utilizatorii serviciilor noastre să contribuie la prevenirea înfundării rețelelor de canalizare și implicit, poluării mediului înconjurător, printr-un comportament adecvat, respectând câteva reguli elementare: • nu aruncați în vasul de toaletă sau în chiuvetă resturi de mâncare, uleiuri și alte obiecte destinate containerelor de salubritate! • nu aruncaţi în căminele de racord şi de vizitare pietre, moloz şi alte deşeuri! • nu acoperiţi cu pământ capacele căminelor de vizitare, îngreunând astfel munca personalului de întreţinere. Deși aruncarea gunoiului menajer în rețeaua de canalizare este interzisă prin lege, unii beneficiari ai acestor servicii nu țin cont de acest lucru, fapt pentru care societatea se vede nevoită ca, la fiecare intervenție la care se vor găsi deșeuri în canalele colectoare, să anunțe organele abilitate în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege. De asemenea, intervențiile de acest gen vor fi taxate conform tarifelor în vigoare. Societatea Apavil S.A. realizează permanent activități de verificare și întreținere a sistemului de canalizare a municipiului, acesta fiind constituit din guri de scurgere, cămine de canalizare, canale colectoare, stații de pompare și de repompare, precum și stația de epurare, unde au loc procese complexe de curățare. Pentru sesizarea oricărui aspect legat de disfuncționalități ale sistemului de alimentare cu apă și canal, vă rugăm să sunați la numărul de telefon al dispeceratului societății Apavil SA: 0250.820.010, serviciu disponibil 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. vize tehnice. Sursă foto: Apavil SA • Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Edeea Solution SRL execută, la standarde calitative ridicate, lucrări de finisaje interior și exterior. Informații la numărul de telefon 0745.775.044



Arhive Selectează luna noiembrie 2021 (70) octombrie 2021 (221) septembrie 2021 (280) august 2021 (194) iulie 2021 (222) iunie 2021 (272) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (210) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (437) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)

Calendar apariții noiembrie 2021 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « oct.