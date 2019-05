Blejan vrea gaze

Cu aproape un an de zile înainte de alegerile locale, primarul social-democrat Dumitru Blejan și-a stabilit ca prioritate o adevărată lovitură pentru istorie: introducerea gazelor naturale în localitatea Scundu.

Potrivit spuselor sale, proiectul este la stadiul de documentaţie dar Blejan, optimist ca de obicei, are o țintă cât se poate de clară: „Când am calcat pragul acestei instituții, dacă mi-ar fi spus cineva că voi ajunge să pot spera la gaze naturale în Scundu, aș fi crezut că mă ia în balon. Iată, însă, că după mulți ani, acest vis este palpabil și chiar există șanse reale pentru a-l îndeplini. Ar fi un argument cât se poate de solid pentru ca, din foarte mulții tineri care au părăsit așezarea noastră în ultimii 10-15 ani să mai putem convinge măcar o parte să revină acasă! Pentru că, de ce să nu recunosc, aceasta este marea mea durere, ca și a multor altor primari: exodul tinerilor”.

Conform opiniei edilului PSD, pe masa lui proiectul acesta are două variante: „Una să ne branşăm de la reţeaua gaze care se află la graniţa localităţii Ioneşti, dar trebuie mărit diametrul conductei care se află la drumul naţional, traversează satul Foteşti, şi de aici să preluăm noi investiţia. Aceasta este o variantă convenabilă, fiindcă distanţa este de doar 2,5 kilometri între cele două localităţi. Cea de-a doua variantă este asocierea cu localităţile Pesceana, Suteşti, Mădulari, Lungeşti, Creţeni, Guşoeni şi Amărăşti. Va fi o variantă mai greoaie din cauza distanţei, îmi este mult mai la îndemână alternativa, dar şi mai sigură cu Ioneştiul. Problema critică este branşarea la reţea a comunităţii, şi mi-e teamă, fiindcă localitatea nu are putere economică” a mai adăugat Blejan.

