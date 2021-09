BINE DE ȘTIUT: Cum se poate anula portarea unui număr de telefon mobil?

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Operatorii de telefonie trebuie să ofere utilizatorilor, gratuit, toate informațiile legate de procesul de portare, inclusiv prin intermediul serviciului de relații cu clienții și pe pagina proprie de internet. În același timp, operatorii sunt obligaţi să pună la dispoziția utilizatorilor, în cadrul oficiilor comerciale, formularele necesare portării, precum și procedura de depunere, de validare şi de anulare a cererii de portare. În cursul anului 2020, ANCOM a primit în total 144 de petiții privind procesul de portare, din care 34 s-au referit la anularea procesului de portare și 12 la alocarea numerelor de telefon provizorii. În prima jumătate a acestui an, au fost primite 78 de petiții, din care 22 au avut ca subiect anularea portării și trei alocarea de numere provizorii. Angajații ANCOM ne-au anunțat că recomandă utilizatorilor să analizeze cu atenție contractele pe care le semnează, acordând o atenție sporită documentelor destinate procesului de portare, în special secțiunii referitoare la alocarea numărului provizoriu. Nu în ultimul rând, ei trebuie să ceară de la furnizorul acceptor exemplarele documentelor semnate (cereri de portare, de anulare, contracte etc.) și să le păstreze.

Pe parcursul procesului de portare, furnizorul în reţeaua căruia se doreşte portarea poate aloca utilizatorului un număr de telefon provizoriu, pentru ca acesta să beneficieza deja de noua ofertă. Furnizorul acceptor trebuie, însă, să asigure și posibilitatea portării unui număr de telefon fără alocarea unui număr provizoriu. Dacă acceptă numărul provizoriu, la depunerea cererii de portare utilizatorul are două opțiuni în cazul în care portarea nu se finalizează: să continue relația contractuală cu furnizorul acceptor care îi va furniza servicii prin intermediul numărului provizoriu (adică să aibă un contract și cu acest furnizor) sau să renunțe la numărul provizoriu și implicit la contractul aferent acestuia. Furnizorul acceptor are obligația să informeze utilizatorii despre aceste opțiuni.

Anularea portării se face printr-o cerere, care trebuie depusă, preferabil, la reprezentanţa operatorului unde a fost solicitată iniţial portarea. Dacă utilizatorul dorește să solicite anularea procesului de portare, trebuie să țină cont de faptul că are la dispoziție o perioadă foarte scurtă. Cererea trebuie depusă cel mai târziu cu 24 de ore înaintea momentului convenit pentru realizarea portării. În cazul depășirii acestui termen, portarea numărului va fi finalizată. Întreaga perioadă de portare este, în condiţii normale, de trei zile lucrătoare. În cazul în care momentul inițial convenit pentru portare este într-o zi de luni, iar intervalul orar transmis de furnizorul acceptor este luni dimineața, cererea trebuie depusă până cel târziu joi seara (din săptămâna anterioară), iar dacă intervalul orar este în a doua parte a zilei, cererea trebuie depusă până cel târziu vineri în prima parte zilei. Formularul tip, care trebuie completat pentru a iniția anularea portării, poate fi obţinut de la furnizorul acceptor (noul furnizor), fiind disponibil și pe pagina de internet a acestuia, sau de pe www.portabilitate.ro .

Right Asides

Caută articole Caută după:

Edeea Solution SRL execută, la standarde calitative ridicate, lucrări de finisaje interior și exterior. Informații la numărul de telefon 0745.775.044



Arhive Arhive Selectează luna septembrie 2021 (224) august 2021 (194) iulie 2021 (222) iunie 2021 (272) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (210) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (437) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Redactor Șef (valentinmateescu@curierul.ro):

Valentin Mateescu

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Anamaria Constantinescu, Sebastian Iulian Cîrciu, Marius Constantin Ciutacu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597