Bilanțul acțiunii «Let’s Do It» la Vâlcea: 14 TONE DE GUNOI!

Așa cum ați aflat și din numere anterioare ale cotidianului nostru, peste 2.000 de voluntari din Vâlcea au participat la acțiunea de curățenie organizată sâmbătă, 18 septembrie 2021, de «Let’s Do It, România», reprezentați la Vâlcea de Asociația «Zâmbete Colorate», coordonată Antoanela Enăcache. La nivelul județului nostru, voluntarii au strâns 14 tone de gunoaie. Începând cu anul 2018, parteneri fideli ai acțiunii au fost Direcția Silvică Vâlcea, Primăria Râmnicu Vâlcea, Piețe Prest și Fundația Orpheus. Anul acesta, s-au alăturat acțiunii Instituția Prefectului Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea și Antena 3 Vâlcea. De remarcat este faptul că Direcția Silvică Vâlcea a participat la acțiunea de curățenie din tot județul cu 235 de persoane, angajați în cadrul instituției.



Vestea bună: scade numărul deşeurilor aruncate în spaţiul verde

„Observ de la an la an că, în Râmnicu Vâlcea, avem din ce în ce mai puține deșeuri aruncate pe jos sau în spațiul verde. Din 2014 am început să demarez cu organizația mea, Asociația Zâmbete Colorate, mai multe campanii de ecologizare a zonelor unde se adunau cele mai multe gunoaie. Acest lucru m-a ambiționat să fac și mai mult pentru comunitate și pentru județ, iar din 2018 m-am alăturat echipei «Let’s Do It, România!» în calitate de coordonator județean. De atunci încerc să îi îndemn și ce cei de lângă mine să contribuie la un mediu mai curat, pentru că doar #împreună facem Vâlcea și mai curate”, ne-a declarat Antoanela Enacache, coordonator «Let’s Do It, România» și președinte al Asociației «Zâmbete Colorate».

Mircia Gutău: „Râmnicu Vâlcea, cel mai curat oraș din România”

În municipiul Râmnicu Vâlcea, la acţiunea «Let’s do it, România” au răspuns prezent 360 de voluntari. La capătul unei zile fructuoase, dar şi istovitoare, din toate cele șapte zone ale municipiului în care s-a desfăşurat acţiunea s-au strâns 2,3 tone de gunoaie.

„Aș vrea să mulțumesc Asociației «Zâmbete Colorate» pentru implicare. Este o acțiune care îmi place foarte mult. Felicit toate instituțiile care s-au implicat în această acțiune și, dacă vom face astfel de acțiuni cât mai des, cu siguranță Râmnicu Vâlcea își va păstra locul de cel mai curat oraș din România. Am venit la această acțiune împreună cu soția, pentru că, pe lângă curățenie, astfel de evenimente reprezintă și modalități de socializare”, a precizat primarul Mircia Gutău.



Constantin Rădulescu: „Este binevenită o asemenea acțiune”

Consiliul Județean Vâlcea și instituțiile subordonate au participat la acţiunea de ecologizare cu un număr de peste 80 de voluntari.

„Județul Vâlcea are ținuturi de o frumusețe aparte, dar și oameni muncitori, cu spirit civic, care se implică, în diferite acțiuni de ecologizare, pentru ca județul nostru să fie unul curat. Întotdeauna este loc de mai bine, iar inițiativa Asociației «Let’s Do It, România» de a organiza, în fiecare an, proiectul «Ziua Națională a Curățeniei» este una binevenită. Aceasta este menită să le reamintească cetățenilor că natura trebuie protejată, iar județul trebuie păstrat curat. Sâmbătă, 18 septembrie, angajați ai Consiliului Județean Vâlcea și ai instituțiilor aflate în coordonare s-au implicat și au participat la acțiuni de curățare a deșeurilor, în diferite zone ale județului. Stă în puterea noastră, a fiecăruia, să avem un județ cât mai curat, iar prin acțiunea de sâmbătă toți colegii mei au demonstrat că își doresc acest lucru”, ne-a mărturisit și Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Sebastian Fârtat: „Vreau să promovez un comportament ecologic”

Prefectul Sebastian Fîrtat, a participat la acțiune alături de angajați ai Prefecturii Vâlcea, dar și de la instituțiile deconcentrate din județ.

„Păstrarea curățeniei în comunitate tine de educație și este primul pas pentru respectarea reciprocă a membrilor comunității. Scopul nostru este de a promova un comportament ecologic care sa ajute la schimbarea atitudinii societății față de mediul înconjurător pentru care suntem responsabili cu toții! Vreau să mulțumesc tuturor pe această cale: autorităților publice locale, școlilor, instituțiilor și oamenilor care s-au implicat în această acțiune de ecologizare a zonelor cu deșeuri abandonate din întreg județul”, a declarat Sebastian Fârtat, prefectul județului Vâlcea.

• Material realizat cu sprijinul Asociației Zâmbete Colorate