Băut și fără permis la volanul mașinii

Săptămâna tre­cută, polițiștii din Fârtățești au oprit pentru control pe raza comunei un auto­turism condus de un bărbat de 32 de ani, din localitate.

În urma verifi­cărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar autoturismul condus de acesta avea plăcuțele cu numerele de înmatriculare provizorii expirate, din data de 20 octombrie 2018. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest rezultând o alcoolemie de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cel în cauză a fost condus la Spitalul Drăgășani, unde i s-au recoltat probe biologice, în vederea stabilirii gradului de alcoolemie, iar pe numele său s-au întocmit acte premergătoare urmăririi penale, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau alte substanțe, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Consumul de alcool reprezintă una din cauzele încă frecvente de conturbare a capacitații de conducere, deși exista tendința de a se subestima rolul său. De cele mai multe ori, conducătorii auto aflați sub influența alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulație, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depășiri neregulamentare sau execută în mod periculos virajele.

Consumul de băuturi alcoolice reduce viteza de reacție şi precizia mișcărilor şi poate determina scăderea acuității vizuale şi auditive a șoferilor.

Legea pedepsește aspru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul după ce șoferul acestuia a consumat băuturi alcoolice, iar concentrația de alcool în sânge depășește limita legală!

Consumul de alcool constituie un factor de mare risc asupra traficului rutier, influențând în mare măsură producerea accidentelor de circulație!