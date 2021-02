Azi e ZIUA BUNĂTĂŢII SPONTANE!

Sărbătorită în fiecare an pe 17 februarie, ziua se vrea un îndemn ca oamenii să facă fapte bune, fără să aştepte ceva în schimb. Deşi filosofia pe care se bazează este altruismul, există totuşi un beneficiu – mulţumirea de sine pentru binele făcut. Ziua Bunătăţii Spontane a debutat în Noua Zeelandă, după ce un șofer blocat în trafic şi înconjurat de şoferi nervoşi şi agresivi s-a gândit ce bine ar fi, dacă măcar o zi pe an oamenii ar fi mai buni unii cu alţii, fără să aştepte răsplată.

Această zi creşte în popularitate de la an la an, sărbătorită de indivizi, grupuri şi organizaţii, subiect de carte şi film, se regăseşte inclusiv în parabola bunului samaritean.

