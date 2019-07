Avem program bun în grupele Ligii: debutăm acasă cu Bietigheim

După tragerea la sorți de la Viena, reprezentanții Federației Europene de Handbal au anunțat și calendarul de desfășurare a celor șase etape din prima fază a grupelor Ligii Campionilor. SCM Râmnicu Vâlcea, cap de serie în Grupa C, va avea parte de un program relativ bun, urmând să dispute pe teren propriu atât meciul de debut, cât și ultimul joc (finalul fiind contra echipei venită din urna a patra valorică). Aceste două jocuri, cu Bietigheim, respectiv Brest Handball sunt două partide care pot aduce puncte importante în contul formației noastre. În plus, din dubla Vâlcea – Buducnost ultimul joc se va disputa în Sala „Traian”, fetele noastre având posibilitatea de a remedia ceea ce nu a mers în jocul din dificila deplasare care se prefigurează la Podgorica, în capitala Muntenegrului.

În rândurile de mai jos, vă prezentăm programul echipei noastre în Grupa C, cu datele la care se vor disputa partidele:

Etapa I (4-6 octombrie)

SCM Râmnicu Vâlcea – BBM Bietigheim

Etapa a II-a (11-13 octombrie)

Brest Handball – SCM Râmnicu Vâlcea

Etapa a III-a (18-20 octombrie)

Buducnost Podgorica – SCM Râmnicu Vâlcea

Etapa a IV-a (1-3 noiembrie)

SCM Râmnicu Vâlcea – Buducnost Podgorica

Etapa a V-a (8-10 noiembrie)

BBM Bietigheim – SCM Râmnicu Vâlcea

Etapa a VI-a (15-17 noiembrie)

SCM Râmnicu Vâlcea – Brest Handball

Similare

Comentarii

mesaj(e)