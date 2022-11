Email the Author

Noapte de pomină pentru actorii Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani! Cazați la un hotel din centrul Râmnicului în vederea participării (zilele acestea) la un festival local de teatru, artiștii din nordul Moldovei au acuzat stări de rău la puțin timp după miezul nopții de marți spre miercuri (22 spre 23 noiembrie 2022). 17 persoane au fost afectate din cauza substanțelor degajate de dezinfectanții pe care îi folosiseră angajații acelui hotel. Mai rău s-au simțit doi actori (o femeie de 46 de ani și un bărbat de 50 de ani), care au și ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vâlcea. Din fericire, nici starea lor nu a fost gravă, ei neavând nevoie de internare. „În jurul orei 01.55, un bărbat a sesizat, prin apel 112, Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea cu privire la faptul că, în incinta unui hotel din municipiu, s-ar fi efectuat o deratizare cu substanțe chimice al căror miros s-a propagat la etajele unde erau cazate mai multe persoane, care acuzau stări de rău. Din primele verificări efectuate s-a constatat faptul că cele sesizate se confirmă. Două persoane au fost transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale, nefiind însă necesară internarea acestora. În continuare, polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni cu privire la acest incident. Sursă foto: Arhivă

