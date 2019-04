Atențiune! Ce noi concedii sunt pregătite pentru militari?

Cadrele militare active vor putea să beneficieze pe viitor de noi categorii de concedii pentru îngrijirea copiilor proprii: concediul pentru îngrijirea copilului bolnav, concediul paternal și concediul de acomodare. Acestea nu figurează actualmente în Legea cadrelor militare.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare a trecut de Camera Deputaților în octombrie 2018 și acum se află foarte aproape de votul decisiv al Senatului. Ca să se aplice, aceasta trebuie să primească votul favorabil al senatorilor. Una dintre modificările pregătite de parlamentari pentru cadrele militare active este extinderea categoriilor de concedii de care pot beneficia aceștia.

Concret, cadrele militare vor putea cere pe viitor concediul pentru îngrijirea copilului bolnav, concediul paternal și concediul de acomodare. Asta în condițiile în care acum pot cere, pentru îngrijirea copiilor, numai concediul de creștere: „Cadrele militare în activitate au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav, concediu de acomodare, concediu paternal, concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare”, este explicat în proiectul de lege.

În plus, atunci când se stabilește stagiul în grad al cadrelor militare, se vor lua în calcul și duratele acestor noi categorii de concedii pe care le vor putea cere. De precizat că același proiect prevede că, pe viitor, cadrele militare vor putea beneficia și de concedii cu sau fără plată pentru formare profesională, așa cum am scris zilele trecute.

Cadre militare sunt persoanele care au grad de ofițer (căpitan, locotenent, maior etc.), maistru militar (principal sau clasa I-IV) sau subofițer (plutonier, sergent major etc.), în raport cu pregătirea lor militară și de specialitate, potrivit avocatnet.ro