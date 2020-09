Aproape 900 de elevi au acces la școala online prin proiectele CEZ

„Elevii de astăzi sunt societatea de mâine. Ca investitor pe termen lung, am promis să le asigurăm copiilor din comunitățile în care operăm instrumentele necesare pentru a susține școala online. Astfel, proiectele noastre de CSR din această perioadă au avut un livrabil clar: acces la educație pentru elevi”, a declarant Ondrej Safar, Country Manager, CEZ România.



Concluziile care ne-au semnalat că este nevoie de o reacție imediată din partea noastră:

• 32% dintre copiii înscriși în învățământul preuniversitar din România nu au acces individual la un dispozitiv dedicat funcțional (ex. laptop, tabletă, desktop) pentru școala online;

• 12% dintre copiii din România nu au conexiune de internet suficient de puternică pentru a putea suporta derularea cursurilor online;

• peste un sfert dintre părinții care nu au un dispozitiv pentru fiecare copil pe care să îl poată utiliza pentru școala online nu ar plăti deloc ca să achiziționeze un astfel de echipament;

• numărul efectiv al copiilor care nu au avut acces sau au avut acces limitat la un dispozitiv pentru a participa la educație online, în anul școlar 2019/2020 este de 903.870 elevi.

#UcenicElectrician, #PromisiuneaVerde, #GeneratoriideBine oferă aproape 900 de device-uri pentru elevii din aria de activitate CEZ și platforme educative pentru elevi, părinți și profesori cu scopul direct de a susține accesul la un nivel corespunzător de educație, în pofida tuturor limitărilor fizice și financiare.

Proiectele tradiționale sau proiectele noi realizate de Grupul CEZ în această perioadă au un impact real asupra elevilor și contribuie la continuitatea procesului educational. Am reușit să reducem numărul elevilor care nu au acces la educație pe perioada școlii online și să generam o normalitate digitalizată.

300 de elevi vor începe școala în clasele Ucenic Electrician

#UcenicElectrician este proiectul dezvoltat de operatorul Distribuție Oltenia prin care își propune să pregătească generația de profesioniști ai viitorului. Acest lucru a venit la pachet cu asumarea responsabilității de a schimba vieți, de a asigura condițiile propice dezvoltării elevilor din proiect. În acest sens, pe langă dotările tehnice specifice meseriei de electricieni, pe lângă tradiționala cască primită la început de an școlar, toți elevii și profesorii înscriși în acest proiect, vor începe anul școlar cu o tabletă. Astfel, cei aproape 300 de elevi și profesori care vor începe școala în clasele de Ucenic Electrician din Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Teleorman și Vâlcea vor fi cu un pas mai aproape de ținta lor – aceea de a face performanță.

Prin inițiativa furnizorului CEZ Vânzare „Fă o promisiune pentru viitor” unui copil, aproape 500 de elevi din județele Argeș, Dolj, Iași, Timiș, Caraș Severin și Constanța vor avea un device cu care pot să participe la școala online. Copiii care vor beneficia de acest sprijin se află în programele educaționale Salvați Copiii România. Aceștia au vârste cuprinse între 5 și 16 ani, locuiesc în zonele rurale sau periferiile oreșelor și provin din famiile foarte vulnerabile, defavorizate socio-economic, cu venituri modeste sau persoane fără locuri de muncă permanente.

Instrumentele digitale oferite în campanie vin la pachet cu acces la Internet, valabil doi ani, dar și cu o componentă importantă de pregătire atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice sau părinți (pregătirea tuturor celor implicați pentru utilizarea dispozitivelor și îmbunătățirea predării online pentru profesori). Trainingurile vor fi susținute de specialiștii Organizației Salvați Copiii România înainte și la începutul anului școlar 2020-2021.

#GeneratoriideBine este un proiect intern de granturi care încurajează angajații Grupului CEZ în România să propună și să se implice în proiecte de responsabilitate socială dedicate comunitatilor din județele Argeș, Constanța, Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea. Prin acest proiect, peste 100 de elevi vor avea instrumentele care le permit să se formeze inclusiv în condiții speciale, la distanță.

Situația pe județe

Olt (Tehnologia în sprijinul educației elevilor) – urmărește susținerea Liceului Tehnologic Nr. 1 Balș cu cel puțin 12 laptop-uri pentru pregătirea elevilor în viitoarele profesii.

Teleorman (Împreună pentru copii, împreună pentru comunitate) – urmărește dotarea a 25 de elevi cu tablete și cartele cu internet și a cadrelor didactice implicate cu laptopuri, în vederea sprijinirii efectuării sarcinilor școlare și desfășurării online a cursurilor școlare din cadrul Școlii Gimnaziale „Zaharia Stancu” din Roșiorii de Vede.

Dolj (Digital în afara pandemiei) – presupune achiziția unui număr de 5 laptop-uri și 5 tablete pentru desfășurarea cursurilor online în cadrul Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din Craiova, împreună cu sesiuni de training pentru 20 de elevi și 20 de profesori.

Gorj (Exploratori în mediul online) – vizează achiziția a 30 de tablete pentru 30 de elevi din ciclul gimnazial din localitatea Alimpești și asigurarea unei instruiri pentru a căpăta cunoștințele necesare în utilizarea echipamentelor IT.

Vâlcea (Calitate în învățarea online) – constă în achiziția unui număr de 32 de tablete și 4 laptop-uri pentru Școala Gimnazială „Ion C. Constantinescu” din comuna Roești, sat Cueni, organizarea de sesiuni de training pentru elevi și crearea unei biblioteci de resurse digitale.

• Direcția Comunicare și Marketing a CEZ România