Ansamblul Ciuleandra, la spectacolul de colinde „Crăciun tradițional”

La mijlocul lunii decembrie, pe o scenă amplasată în Scuarul Mircea cel Bătrân, copii de diferite vârste reprezentând Ansamblul Ciuleandra au prezentat un frumos spectacol de colinde și dansuri populare: Crăciun tradițional. Copii cu vârste intre 5 și 9 ani: Andrei Năsui, Maia Năsui, Nadia Durla, Teodora Georgescu, Izabela Dirment, Alexia Vlăducu, Adelina Văduva, Teodora Zarioiu, Rebeca Oprea, Alisia Constantin, Alexia Bazac, Maria Stanciu, Izabela Glomnicu, Leo Glomnicu, George Dragota, Paul Dragota, Andreea Georgescu, Smaranda Pătroiu, Victoria Codoi, Lucas Codoi, Alexia Modrescu, Raptaru Alessia, alături de cei cu vârste mai mari (9-13 ani): Giuliana Bildea, Andra Ciobanu, Andreea Iana, Daliana Oprea, Giulia Rusu, Izabela Tudor, Alexandru Tisanu, Măriuca Viorel, Andrei Ploilă și Oana Popa imbrăcați in costume populare au arătat că folclorul și tradițiile rezistă, că nu vârsta ne transformă in păstrători ai acestora, ci inima.

Reamintim că acest ansamblu a pornit la drum in urmă cu cinci ani, datorită incurajărilor și implicării fostului subprefect de Vâlcea, Aurora Gherghina. Mulțumirile participanților s-au indreptat și către reprezentanții Primăriei Râmnicului, dar și celor din Consiliul Județean Vâlcea, care doi ani la rând au susținut organizarea acestui eveniment.