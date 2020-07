Amenzi de 51.190 lei în numai patru ore de controale în trafic!

Marți, 14 iulie, în intervalul orar 08.00 – 12.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea – Serviciul Rutier au acționat pentru combaterea nerespectării regimului legal de viteză, in sistem cascadă, împreună cu polițiști rutieri din județele limitrofe, respectiv Argeș, Gorj, Olt și Sibiu: „În cadrul acțiunii au fost angrenați 28 de polițiști rutieri, din județele menționate, care au acționat pe drumurile naționale 7, 64 și 67. Aceștia au legitimat 184 de persoane și au verificat 179 de autovehicule, prilej cu care au aplicat 179 de sancțiuni contravenționale, dintre care 147 pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Cuantumul amenzilor s-a ridicat la 51.910 de lei. De asemenea, au fost reținute 36 de permise de conducere, dintre care 30 pentru viteză și 6 pentru alte abateri. Acțiunea a fost inițiată de polițiștii rutieri din Vâlcea. Aceștia acționează, zilnic, pe raza întregului județ, pentru reducerea riscului rutier și reducerii numărului şi consecințelor accidentelor rutiere grave”.

„Au fost utilizate atât echipamentele video de supraveghere a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor, instalate pe autospeciale și cinemometrele portabile, model TruCAM, pentru depistarea șoferilor care depășesc viteza legală, cât și aparate etilotest și drugtest, pentru depistarea și sancționarea celor aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Conducătorii auto, care au depășit limita de viteză cu peste 50 km/h, au fost sancționați contravențional în conformitate cu prevederile O.U.G. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice – clasa a IV-a de sancțiuni (amenzi de la 1.305 de lei până la 2.900 de lei), fiindu-le suspendat dreptul de a conduce pe o perioadă de 90 de zile”, au mai informat reprezentanții IPJ Vâlcea.

Poliţiştii rutieri atrag atenţia asupra necesităţii respectării regimului legal de viteză. Circulaţi cu viteză redusă, adaptată permanent la condiţiile din trafic! De asemenea, pentru un plus de siguranţă, se impune şi mărirea distanţei în deplasare, dintre vehicule.

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea