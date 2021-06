Alegerea celui mai potrivit model de piscina pentru curtea ta: tot ce trebuie sa stii

Vara mult asteptata a venit in sfarsit, aducand cu sine vreme insorita si caldura. O modalitate excelenta de a lupta impotriva ei este inotul in piscina – dar trebuie intotdeauna sa pleci de acasa pentru a profita de aceasta placere?

Daca nu intentionezi sa pleci intr-o vacanta lunga in aceasta vara, te poti gandi sa construiesti o piscina in curte- la urma urmei, cine a spus ca este doar pentru copii?

Cum sa alegi o piscina – o prezentare generala a modelelor populare

Daca iti place sa inoti, te poti gandi la instalarea unei piscine permanente . Dezavantajul acestei solutii sunt, desigur, costurile si timpul de implementare. Pentru a construi o piscina infinity in gradina, trebuie sa angajezi o echipa adecvata. Totusi, ar trebui sa stii ca o piscina cu o suprafata mai mare de 30 mp trebuie sa aiba o autorizatie de constructie. Avantajul acestei solutii este insa durabilitatea si un design frumos care se potriveste cu gradina. O piscina de acest fel se poate incadra perfect in arhitectura, dar ar trebui sa se tina seama de faptul ca constructia va fi costisitoare. Inca cu siguranta va merita!

Modele de piscine portabile

Exista pe piata piscine gata facute din structuri de beton si otel, care datorita versatilitatii lor sunt mai ieftine, dar s-ar putea sa nu se potriveasca cu forma sau stilul tau de gradina.

Alegerea unei piscine portabile pare a fi o solutie mai buna. Piscinele gonflabile sunt de obicei cea mai ieftina optiune, care din pacate dureaza maximum un sezon. Datorita dimensiunilor lor, acestea sunt mai degraba destinate copiilor care pot petrece timpul in apa pe vreme calda. Modul in care functioneaza bazinele gonflabile este de a umple peretii laterali cu aer pentru a forma o structura de retinere a apei. In ciuda timpului scurt de functionare, astfel de rezervoare au avantajul ca nu au nevoie de o cantitate semnificativa de apa, pot fi duse oriunde si au o varietate de forme care sunt adesea adorate de catre cei mai tineri.

Piscinele de expansiune pot gazdui cu usurinta mai multi adulti, in functie de dimensiune. Rezervoarele pot fi chiar relativ adanci, motiv pentru care scarile sunt adesea incluse in set. Modelele cu arcuri sunt mai rezistente si pot rezista chiar mai multe sezoane. Modul in care functioneaza piscinele este relativ simplu – apa umple rezervorul piscinei, apasandu-se de pereti si dandu-le o forma specifica. Piscina isi va schimba inaltimea in functie de cantitatea de apa. Astfel de piscine au intotdeauna forma rotunda pentru a-si mentine proprietatile.

Piscinele cu cadru metalic sunt cea mai utilizata versiune a piscinelor portabile, dar nu sunt cele mai ieftine. In astfel de modele, pot chiar inota si relaxa o duzina de persoane. In general, au o forma patrata sau dreptunghiulara, astfel incat structura sa retina apa din rezervor. Bazinele sunt realizate din pereti rigidizati sustinuti de un cadru metalic. Principalul lor dezavantaj este timpul de instalare si pretul – dar merita sa iti amintesti ca te vor servi in urmatorii ani.

Unde sa amplasezi piscina?

O piscina fixa necesita specialisti care se vor ocupa de problema terenului. Cu toate acestea, daca alegi una dintre piscinele portabile, trebuie sa alegi personal locul unde va fi amplasata. Este important ca substratul sa fie complet nivelat. Chiar daca ai impresia ca terenul este plan, sa il masori si sa te asiguri ca este 100% asa. Chiar si o usoara inclinatie va impiedica distribuirea uniforma a apei in rezervor.

Pozitia piscinei trebuie sa fie libera de pietre, frunze, ramuri si alte obiecte mici care ar putea deteriora structura acesteia. Este recomandabil sa pui piscinele mari pe o sapa de beton sau pe dale.

Piscina ar trebui sa fie departe de copaci din care cad deseori frunze. O poti pune intr-o zona insorita, astfel incat apa sa se incalzeasca mai repede. Atunci cand alegi un loc pentru piscina, ar trebui sa acorzi atentie si firelor electrice sau stalpilor- acestea trebuie evitate in mod absolut pentru a nu provoca un soc electric.