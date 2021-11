Alarmant de multe decese în Vâlcea!

Am scris, mai scriem și, din păcate, va trebui să revenim pe marginea acestui subiect. Vâlcea este un județ îmbătrânit, cu perspective certe de… îmbătrânire și mai accentuată. Copii se nasc din ce în ce mai puțini. În ultimii ani, s-a ajuns la doar 2.500 pe an, după ce, în urmă cu ceva decenii, în Vâlcea se nășteau chiar și 7.000 de copii într-un an! Dintre tinerii care au acum între 20 și 40 de ani, aproape jumătate sunt plecați din țară (sau în orașe mari din țară). Cealaltă jumătate a tinerilor (adică jumătatea rămasă în județ) are, în majoritate, gânduri de… plecare. Adică să se ducă pe unde s-a dus prima jumătate!

Așadar, cam din start, Vâlcea este județul oamenilor trecuți de 40 de ani. Evident, situația este valabilă în vreo trei sferturi din județele țării, nu numai în Vâlcea!

Faptul că județul este îmbătrânit se resimte și în Râmnicu Vâlcea, localitatea care are, în medie, cea mai tânără populație din județ… tânără dacă îi mai putem spune așa. În municipiu, copiii și tinerii mai pot fi văzuți în mod curent în spațiile publice, deși prin destule comune au cam dispărut. Însă, nici în Râmnic, situația nu este prea roz. Majoritari sunt tot cei care au peste 40 de ani.

Și cam de aici apar problemele. Atâta timp cât majoritatea populației județului (cam două treimi) are peste 40 de ani, este limpede că, inerent, se confruntă și cu probleme de sănătate. Probleme care nu au mai putut fi prea ușor rezolvate în ultimii aproape doi ani din cauza pandemiei de Coronavirus. Și, uite așa, mergând pe firul nefericitelor conjuncturi, ajungem în situația în care, cel puțin în ultimele luni, am asistat la un val de decese!



În cimitirele Sfântul Ioan și Cetățuia, mormintele proaspete sunt la tot pasul!

Au pierit foarte mulți vâlceni în ultimele luni, probabil câteva mii în tot județul (copii nu se nasc într-un număr atât de mare nici într-un an întreg!). Și dacă nu ne credeți pe cuvânt, mergeți în cimitirele Sfântul Ioan și Cetățuia din Râmnicu Vâlcea pentru a vă convinge (ca să nu zicem îngrozi). Veți vedea, aproape oriunde vă aruncați privirea, morminte proaspete. Multe zeci, probabil sute, de morminte pe care anul scris în dreptul decesului este parcă tras mereu la indigo: fatidicul 2021!

Conform informațiilor extrase de pe site-uri de specialitate, mortalitatea medie lunară în țara noastră, în anul 2021, a fost cu 30% mai mare decât mortalitatea medie lunară înregistrată în anii 2016-2019. Foarte probabil și în Vâlcea se respectă această regulă fatidică, dacă nu chiar s-o fi și depășit acel procent!