CNAIR și-a asumat public 15 decembrie 2022 ca termen pentru inaugurarea primei porțiuni din autostradă, 2025 pentru lotul 5 (Pitești – Curtea de Argeș) și 2028, pentru toată lucrarea „Am avut nenumărate discuții cu antreprenorul lucrării (n.r. PORR) . Și-a asumat această dată de 15 decembrie 2022. Evident că și noi, cu personalul CNAIR, am evaluat această posibilitate, premisele sunt optimiste. Cred că pe data de 15 decembrie 2022 am putea să circulăm pe prima secțiune a Autostrăzii Sibiu-Pitești, prima trecere la profil de Autostradă a Carpaților. Este primul pas, este o firmă serioasă care a arătat că se poate mobiliza foarte bine, în avans față de contract. Sper să lucreze la fel și pe secțiunea 4 (n.r. Curtea de Argeș – Tigveni, 10 km.) unde suntem în proiectare”, a anunțat Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Vestea cea mare nu putea umbla nesufocată de una și mai mare, dar proastă pentru că accesul de la Drumul Național 7 de pe Valea Oltului cu acest tronson se anunță deja infernal la sensul giratoriu atât de cunoscut celor care au călătorit spre Nord.

