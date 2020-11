ACUM: Prefectura Vâlcea a anunțat noua listă a localităților care RĂMÂN/INTRĂ în carantină!

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Vâlcea, convocat în ședință extraordinară luni, 2 noiembrie 2020, la ordinul prefectului Sebastian Fârtat, a adoptat o nouă hotărâre prin care se instituie măsurile pentru combaterea și prevenirea răspândirii infectării cu noul coronavirus în localitățile din județ în care rata de incidență cumulată a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele două săptămâni este în prezent de peste 1,5/1000 de locuitori.

Conform analizei realizate de Direcția de Sănătate Publică, la data de 2 noiembrie 2020, 16 localități din județ înregistrau o rata de incidență mai mare de 3/1000 de locuitori. Acestea sunt: Malaia (7,80), Sutești (5,89), Stănești (5,38), Păușești Măglași (4,39), Măldărești (4,21), Ocnele Mari (4,08), Crețeni (3,82), Ștefănești (3,79), Dăești (3,49), Râmnicu Vâlcea (3,46), Bujoreni (3,43), Vlădești (3,43), Mihăești (3,17), Oteșani (3,13), Drăgoești (3,11) și Slătioara (3,08).

Localitățile Bunești, Măciuca, Drăgășani, Costești, Brezoi, Pietrari, Băile Govora, Glăvile, Scundu, Berislăvești, Fârtățești, Prundeni, Vaideeni, Bărbătești, Stoilești, Călimănești, Șirineasa, Budești, Voineasa, Cernișoara, Băile Olănești, Voicești, Frâncești, Mateești, Stroești, Nicolae Bălcescu, Orlești, Sălătrucel, Livezi, Stoenești, Popești, Valea Mare și Muereasca au în prezent rate de incidență cuprinse între 1,5 și 3/1000 de locuitori, în timp ce în celelalte 40 de localități din județ sunt rate de incidență sub 1,5/1000, printre acestea fiind și opt comune (Ghioroiu, Laloșu, Lăpușata, Pesceana, Racovița, Runcu, Sinești și Titești), care nu au niciun caz de SARS-CoV-2 înregistrat în ultimele două săptămâni.

Localitățile din Vâlcea cu rata de răspândire peste 1,5 la mie

Potrivit hotărârii adoptate luni de către membrii CJSU Vâlcea, în localitățile cu incidență de peste 1,5/1000 de locuitori vor fi aplicate măsurile prevăzute în H.G. nr. 856/14.10.2020 astfel:

• până pe 18 noiembrie, începând cu data de 4 noiembrie 2020, în localitățile din anexele 1 și 2 ale Hotărârii CJSU nr. 37/2.11.2020, respectiv în: Malaia (7,80), Stănești (5,38), Păușești Măglași (4,39), Crețeni (3,82), Dăești (3,49), Râmnicu Vâlcea (3,46), Bujoreni (3,43), Vlădești (3, 43), Mihăești (3,17), Oteșani (3,13), Drăgoești (3,11), Slătioara (3,08), Bunești (2,98), Măciuca (2,94), Drăgășani (2,94), Costești (2,85), Brezoi (2,80), Pietrari (2,80), Băile Govora (2,78), Berislăvești (2,68), Vaideeni (2,56), Bărbătești (2,53), Stoilești (2,51), Călimănești (2,48), Șirineasa (2,19), Budești (2,10), Voineasa (2,09), Cernișoara (2,03), Băile Olănești (2,02), Voicești (2,02), Mateești (1,94). Nicolae Bălcescu (1,87), Livezi (1,83), Stoenești (1,81), Popești (1,70), Valea Mare (1,64) și Muereasca (1,59);

• până pe 10 noiembrie, în Sutești, Ocnele Mari, Măldărești, Fârtățești, Stroești, Slătioara, Frâncești, Câineni, Boișoara, Prundeni și Scundu, localități cuprinse în anexele Hotărârii CJSU nr. 35/26.10.2020 și care nu se regăsesc în anexele noii hotărâri a CJSU;

• până pe 6 noiembrie 2020, în localitățile din anexele Hotărârii CJSU nr. 34/21.10.2020, respectiv în Sălătrucel, Ștefănești, Sutești, Mitrofani, Orlești, Galicea și Glăvile.

Ce activități sunt interzise?

Reprezentanții Prefecturii Vâlcea au mai menționat că, potrivit prevederilor H.G. nr. 856/14.10.2020, la stabilirea incidenței cumulate a cazurilor noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2 nu se iau în considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și spitalele.

De asemenea, potrivit prevederilor acestui act normativ, în localitățile din județ în care rata de incidență cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori sunt interzise următoarele:

• organizarea și desfășurarea de activități cu publicul în cadrul cinematografelor și a instituțiilor de spectacole și/sau concerte;

• organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, aniversări etc), atât în spații închise (restaurante, baruri, cămine culturale, saloane etc), cât și în spațiile deschise (terase, corturi de evenimente, cămine culturale etc);

• activitatea cu publicul în cazul restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor;

• activitatea operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.

În localitățile în care incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 este mai mică de 3/1000 de locuitori, restaurantele și cafenelele din spațiile închise, precum și operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc vor putea funcționa la 30% din capacitatea maximă a spațiului dacă în localitatea respectivă incidența cumulată este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și la 50% din capacitate dacă rata de incidență a cazurilor este sub 1,5/1000 de locuitori. Aceleași reguli se aplică în aceste localități și pentru desfășurarea și organizarea de activități cu publicul în cadrul cinematografelor și instituțiilor de spectacole și/sau concerte.

Mesajul prefectului

„Precizăm, de asemenea, că la nivelul întregului județ se mențin atât obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise, cât și interdicția de a organiza evenimente private (întâlniri, vizite, petreceri etc) cu mai mult de 25 de persoane în același timp în cadrul gospodăriilor. Totodată, rămân în vigoare și prevederile Hotărârii CJSU nr. 32/19.10.2020 referitoare atât la obligația instituțiilor publice și private, precum și a operatorilor economici din tot județul de a organiza programul de lucru al angajaților, fie prin telemuncă, fie prin decalarea orelor la care încep munca, astfel încât să nu se creeze aglomerație la venirea si la plecare de la serviciu, cât și la obligația magazinelor mari de a limita numărul de clienți prezenți în același timp în interior, astfel încât să se poată păstra distanța fizică de cel puțin 2 metri”, se arată în mesajul prefectului Sebastian Fârtat.

Situația școlilor din județ

Tot luni, prin Hotărârea nr. 38, au fost reactualizate și scenariile de funcționare a unităților școlare private și de stat din județ. Astfel, toate unitățile de învățământ din localitățile cu incidență mai mare sau egală cu 3/1000 de locuitori vor funcționa pe scenariul roșu, iar cele cu incidență între 1 și 3/1000 de locuitori vor funcționa pe scenariul galben. Noile scenarii vor intra în vigoare începând cu data de 4 noiembrie 2020, urmând să fie modificate și reactualizate în funcție de evoluția situației epidemiologice.

„Facem precizarea că, în cazul unităților școlare care au suspendate cursurile «fața în față», s-a stabilit să fie organizate la școală ore de recuperare pentru elevii din anii terminali (a IV-a, a VIII-a și a XII-a) după ieșirea din scenariul roșu. Menționăm, de asemenea, că, în urma discuțiilor cu reprezentanții Primăriei Râmnicu Vâlcea, care are în subordine creșele din municipiu, activitatea acestora a fost suspendată până pe 10 noiembrie 2020”, se mai arată în comunicatul Prefecturii Vâlcea.

În context este de amintit și faptul că incidența cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele două săptămâni în județul Vâlcea, calculată conform H.G. nr. 856/2020 (fără focarele din centrele rezidențiale și spitale), este în momentul de față de 2,30 cazuri noi/1000 de locuitori.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Prefecturii Vâlcea