A APĂRUT UN NOU NUMĂR al revistei Rotonda Valahă

Revista de literatură, artă și civilizație „Rotonda Valahă” a ieșit de sub tipar într-o nouă ediție. Cel mai recent număr este unul «plin», întreg, care confirmă continuitatea celor care trudesc pentru ca revista să apară neîncetat. Credem că se cuvin aceste aprecieri dacă ne gândim că publicația fondată de scriitorii Ioan Barbu și Ioan Radu Văcărescu, cu apariții trimestriale, a ajuns la numărul 24 (primul acest an). Ediția ieșită de sub teascurile tiparului acoperă evenimente cultural-artistice reprezentative cu specific local, național și internațional din lunile ianuarie, februarie și martie 2022. Revista apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Sibiu și a Asociației Culturale „Curierul de Vâlcea”.

Revista se adresează cititorilor de poezie, dramaturgie și proză, iubitorilor de istorie și critică literară, de arte vizuale. În acest număr 24, regretata pictoriță de mare valoare Medi Wechsler Dinu ilustrează, cu una dintre lucrările sale, realizate în tinerețe (în perioada interbelică), la Balcic, coperta monumentalei reviste (acest număr are 256 de pagini!).

Așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, revista își propune, drept scop principal, să prezinte informații cu privire la activitatea editorială, cultural-științifică, precum şi promovarea bunelor practici din aceste domenii. Chiar de la fondare, conducerea redacției – Acad. D. R. Popescu (Director onorific), Nicolae Dan Fruntelată, Eliza Roha, Lia-Maria Andreiță și Nicolae Georgescu (Seniori editori), Ioan Barbu (Director), Ion Andreiță (Redactor șef), Emil Pădurețu (Secretar general de redacție) – și-a propus ca revista să apară de patru ori pe an (trimestrial), în format A4 – academic. Planuri de la care conducerea redacției nu s-a abătut până în ziua de astăzi! Ultimul număr reprezintă, pe drept cuvânt, o lucrare monumentală, cu, iată, peste 250 de pagini, Rotonda Valahă fiind, credem noi, cea mai complexă revistă de cultură care apare la ora actuală în România, în format trimestrial.