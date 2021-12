21 de elevi ai CNI „Matei Basarab”, participanți la o mobilitate de formare profesională în Spania

În cadrul proiectului „INITIAT – IMPLICAT – INTEGRAT”, PROIECT DE FORMARE PROFESIONALA KA102 – VET LEARNER AND STAFF MOBILITY, NR DE REFERINTA 2020-1-RO01-KA102-079144, 15 elevi de la profilul matematică-informatică și șase eleve de la profilul pedagogic din cadrul Colegiului National de Informatica „Matei Basarab”, însoțiți de profesoarele Cocoș Gabriela – prof. de matematica si coordonatorul proiectului, Calotă Daniela – consilier scolar si responsabil cu pregatirea psiho-pedagogica a elevilor și Toma Mihaela – prof. de limba engleza si responsabil cu pregatirea lingvistica, au participat în perioada 6-17 septembrie 2021, la prima mobilitate de formare profesională. Aceasta a avut parteneri: M.E.P. Europrojects Granada S.L, Andagrananet, Informática Reparnet (doua companii de consultantă IT hardware, software) și VIVLOVER SC (GUARDERÍA PLATERO – o grădiniță privată), toate din frumosul oras Granada, din Spania.

Cei 15 elevi ce urmează un profil real au dobândit abilități practice în ceea ce privește crearea unui site, descompunerea, asamblarea și repararea de componente hardware, editare grafică în diferite programe de specialitate și imprimare 3D.

Pe lângă activitățile specifice tematicii profesionale, s-au desfășurat și alte acțiuni cu caracter cultural, precum: vizite în Malaga, Sevillia și Cordoba, vizita la Muzeul Peșterilor din cartierul Sacromonte, vizita la Alhambra, descoperirea Biodomului și a Parcului de Științe din Granada, iar la finalul stagiului de pregatire ,au vizionat si un minunat spectacol de dans Flamenco.

Ce avem de învațat din acest proiect?

Că putem schimba pozitiv lumea în care trăim doar dacă ne schimbăm pe noi înșine mai întâi.

Că trebuie să ne trăim viața frumos, într-un mod echilibrat și să prețuim timpul, canalizându-l pe lucrurile cu adevărat folositoare.

Ca s-a schimbat cate ceva in fiecare: poate un viciu, un capriciu, o relație de prietenie, o parere sau chiar mentalitatea.

Ceva insa sigur s-a schimbat! Ne-am intors acasa cu forte noi si dornici sa impartasim ceea ce am trait.

• Articol scris de Anca Fuiorea, clasa a 12-a, profil matematica-informatica, participanta la prima mobilitate a proiectului