Viața politică de la noi ne oferă din plin confirmarea unor motive literare recurente în literatura universală. Cum? Prin exemple. De pildă, recunoaștem persoana care își duce existența mediocră, marcată de aspirații mărunte, care la un moment dat, printr-o ironie a sorții, ajunge în fața unui miracol. Faimă, putere, prosperitate, se bulucesc în fața ei cum n-a visat vreodată. Țelul suprem devine dintr-o dată palpabil, aproape că îl poate atinge cu mâna, e acolo, mai are doar un pas. Dar, vai!, îi scapă printre degete din cauza unei conjuncturi de data asta nefavorabile. Din acel moment începe degringolada. Persoana respectivă, decentă până atunci, apelează la gesturi care frizează nebunia, de neînțeles pentru o judecată normală, și o compromit iremediabil. Unul dintre primele simțuri care se atrofiază în astfel de situații este cel al penibilului. Am întâlnit acest motiv la I.L. Caragiale, în schița Două loturi, dar și la alți autori de la începutul secolului trecut. Kafka e un nume care îmi vine la întâmplare, sau chiar Liviu Rebreanu.

