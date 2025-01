VÂLCEA HANDBALISTICĂ RENAȘTE ȘI BATE IKAST: 27-26

Raluca Kelemen, decisivă pe final

Jos pălăria pentru SCM Râmnicu Vâlcea! Din apele tulburi ale Dunării s-a înfiripat o echipă vâlceană care a uitat de Trusova și de apăsătoarele șapte goluri deficit. Voința, determinarea, dorința de a nu ceda, dar și o Raluca Kelemen fantastică în ultimele minute, au făcut că Vâlcea să bată Ikast din Danemarca cu 27-26., în etapa a doua din EHF European League la handbal feminin.

Fetele noastre au recuperat de la 8-12 în prima repriză, prin eforturile Miei Zschocke, chiar conducând cu 15-13. Egalitate la pauză și toată lumea se întreabă dacă vor rezista fizic la reluare.

Nu numai că a Vâlcea a rezistat, dar s-a bătut parte în parte cu danezele, mai ales pe apărare, dar și având în Mia-Rebeca-Julia, o linie de 9 metri de toată isprava. Însă la 22-24, cu Bakkerud de la Ikast greu de ținut, spectatorii au ezitat, neîncrezători. Și totuși, fetele au revenit și au pus patru goluri consecutive pe tabelă, timp în care Raluca Kelemen începuse să așeze bobii în poartă, cu câteva intervenții magnifice( 38% eficiență). Iar Asma a liniștit spiritele, cu un ultim gol spectaculos, din cădere, cu spatele la poartă. S-a terminat 27-26, victorie mare după o partidă încrâncenată.

Declarațiile celor doi antrenori:

Rasmus Poulsen (SCM Râmnicu Vâlcea) – ”N-a crezut nimeni că putem câstiga astăzi, mai ales după cum ne-am prezentat la Brăila. Și n-a fost prima dată, dacă ne găndim și la Baia Mare.

Dar dacă lăsăm acele înfrângeri în spate, astăzi sunt mândru de fete. Ne-au arătat că greșelile se întâmplă uneori la nivelul nostru. Trebuie, desigur, să fim atenți pentru a nu mai repeat aceste de performanțe negative.

Cum spuneam, sunt foarte fericit pentru fete, pentru echipă și pentru club. În special pentru că am reușit să revenim în prima repriză și apoi să ne impunem la final. Pentru mine, Ikast este favorită la caștigarea competiției, una dintre echipele de top din Europa în general, până la urmă, am văzut și ce a făcut anul trecut în Liga Campionilor. Când avem o asemena echipă în față, hmmm, nu știu dacă presiunea este diferită pentru fetele noastre. Dar ele oricum au făcut față și au jucat ca o echipă, de asemenea individual s-au comportat remercabil. E adevărat, au fost și unele mici greșeli individuale, dar, desigur, trebuie să fim mulțumiți de evoluție, cum la fel de bine este necesar să fim concentrați pe ceea ce trebuie să îmbunătățim. Pentru că nu a fost perfect ceea ce am făcut acum. Știi, lumea ne-a criticat după ultima partidă, poate pe bună dreptate. Am avut multe probleme înainte de Brăila. Se pot găsi multe scuze, îmbolnăviri, oboseală, dar hai să spunem că am trecut peste ele. A fost ceva corect făcut de la Brăila până astăzi. Pot fi multe motive pentru această schimbare. Poate fi, desigur, pregătirea, discuțiile. Însă realitatea este că am fost pe teren mai mult decât am fost la Brăila.

Vorbim cu fetele că Europa este un bonus. Știm că miercuri este un meci mult mai important pentru noi, pentru că acesta contează în campionat. Și atunci nervii pot apărea din nou. Așadar, trebuie să fim din nou concentrați miercuri. Da, victoria cu Ikast înseamnă un bonus foarte bun, dar nu ne ajută sezonul viitor pentru meciurile europene. Miercuri vom juca un meci important, care contează și pentru viitor, pentru că acest lucru ne afectează viitorul. Așadar, trebuie să fim concentrați pe aceste schimbări rapide. Va fi teribil cu Corona.

Cred că am pierdut în fața lor în ultimele patru-cinci meciuri, ceva de genul acesta. Ei bine, putem spune că poate acum este rândul nostru. Așa a fost și cu Ikast. Ne-au bătut în ultimele patru meciuri, chiar tu ai scris asta. Și astăzi am câștigat, în sfârșit. Sperăm să putem face asta din nou cu Brașov”.

Soren Hansen (Ikast) – „Cu siguranță am venit aici pentru a câștiga, dar nu-ți iese mereu. Felicitări pentru Vâlcea, au jucat un meci bun, au fost și foarte bine pregătiți la momentele potrivite, așa că au profitat și au obținut victoria. Desigur, și portarul lor în a doua repriză (Raluca Kelemen – n.a.) ne-a făcut probleme. A fost trist, dar mai sunt încă multe meciuri în această grupă. Cred că în a doua repriză am reușit să producem câteva ocazii bune, pe care nu le-am marcat, pentru că portarul de la Vâlcea, cred că a avut 10 intervenții în a doua repriză. Am fost mulțumit de performanța echipei mele în apărare și de portarul meu. Dar pe de altă parte, în atac am avut câteva probleme să marcăm la bunele șanse pe care ni le-am creat. Avem și câteva jucătoare accidentațe, acasă, în Danemarca. Julia Scagione și Marqueta Jerabkova, din diferite motive, lipsesc. Plus o jucătoare foarte bună, Sara Iversen, un pivot, care nu joacă din cauza unei accidentări la ligament. Așa că de fiecare dată când pierdem o jucătoare, trebuie mereu să găsim soluții noi. Este nevoie de timp și astăzi nu a fost suficient de bine”.