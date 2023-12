„Târgul de Crăciun” a devenit o tradiție la Grădinița Cozia

Email the Author

Ulterior, micuții de la Cozia au interpretat diverse cântece și colinde, iar părinții lor s-au bucurat de reușitele acestora. Crăciunul sau Nașterea Domnului este o sărbătoare creștină celebrată la 25 decembrie (după Stil nou, în calendarul gregorian) sau 7 ianuarie (după Stil vechi, în calendarul iulian) în fiecare an. De la debutul secolului al XX-lea, Crăciunul a devenit o sărbătoare celebrată atât de către creștini, cât și de către cei necreștini, centrul de greutate al celebrării deplasându-se de la participarea în biserică la rit spre aspectul familial al cadourilor sau, pentru copii, „darurilor de la Moș Crăciun.”

Surpriza organizatorilor de la Grădinița cu program prelungit Cozia a fost recitalul de colinde susținut de Corul Euphonia, sub bagheta magică a dirijorului Aurel Poenaru de la Filarmonica „Ion Dumitrescu”.

Pentru instituția condusă de director Natalia Ivan, pregătirile pentru târg încep cu ateliere de lucru, unde părinții „grădinarilor” se-ntrec în creația de cadouri „hand-made”, care sunt vândute celorlalți în scopuri caritabile. La evenimentul din acest an au fost prezenți ca invitați primarul Mircia Gutău, consilierul Carmen Preda, inspector școlar Educație Timpurie d-na Ancuța Giorgiana.

