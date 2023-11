Semne bune anul are… CJ Vâlcea se împrumută direct de la bănci zeci de milioane euro încă din luna ianuarie 2024!

• legislativul va demara procedurile pentru fonduri atrase din piața liberă pentru acoperirea găurilor cu calamitățile dar și modernizarea DJ 646

Consiliul Județean începe anul viitor așa cum termină și 2023: în genunchi din punct de vedere financiar! O recunoaște și președintele instituției care spune că Guvernul l-a trimis plimbare pe la Trezorerie pentru acoperirea părții de cofinanțare a nu mai puțin de 15 proiecte și că anul viitor tot pe datorie va începe. Și una de-a dreptul colosală: „Pentru că n-am primit bani de la Guvern pentru că nu sunt… asta este, Guvernul mi-a zis: „Du-te și te-mprumută-n Trezorerie! Mulțumesc, Guvernul României… am luat din Trezorerie partea de cofinanțare să închid 15 proiecte dar în ianuarie declanșez procedurile să iau împrumut pentru calamitățile din județul Vâlcea. De patru ani de zile, așteptăm să ne dea bani pe calamități! Nu pot să stau așa… s-aștept, s-aștept că-mi dă… Am probleme la Vaideeni, la Alunu, pe drumul de la Frăsinei, la Runcu unde, pe cel puțin trei zone, dacă nu intervin n-o să mai poată circula oamenii ăia. Am probleme în mai multe zone ale județului… Ce fac?! Stau că-mi dă, că-mi dă Guvernul pe calamități?! Până-mi dă Guvernul, să fie sănătoși! Voi face împrumut după piață liberă pentru calamități și pentru DJ 646 de la Băbeni până la Arnota. Nu pot să stau s-ajung să-mi expire avizele, autorizațiile până deschide axele de finanțare pe fondurile europene. Tot ce cheltui pe 646 din împrumut, îmi voi lua din fonduri europene așa că… nu sunt probleme. Declanșez în ianuarie procedurile pentru un împrumut după piața bancară liberă să fac DJ 646 și calamitățile din județul Vâlcea. Cât să mai stau până-mi dau banii pe calamități?” și-a expus liderul social-democrat vâlcean toată frustrarea și nemulțumirea față de propriul guvern.

Modernizarea DJ 646, de la Băbeni (DN 64) – Băluțoaia – Mănăilești – Genuneni – Folești – Dumbrăvești – Foleștii de Sus – Tomșani – Costești – Mănăstirea Bistrița și până la Mănăstirea Arnota, în lungime totală de 39,41 km, înseamnă reabilitarea a 7 poduri existente pe drum, podețele care evacuează apele pluviale din zona drumului, dar și zidurile de sprijin existente și lucrări de consolidare a tuturor zonelor cu probleme de stabilitate. Doar valoarea acestui proiect anunțat de însuși Constantin Rădulescu în luna februarie 2023 este de peste 31 de milioane de euro…