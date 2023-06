SE OPREȘTE APA CALDĂ la un bloc din Ostroveni

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Reprezentanții societății CET Govora SA au anunțat întreruperea furnizării agentului termic sub formă de apă fierbinte, în data de 3 iulie 2023, în intervalul orar 00.00-16.00, pentru racordarea imobilului locuințe sociale (bulevardul Dem Rădulescu). Consumatorii racordați și afectați de această oprire sunt: Spitalul Balneomedcenter, Ștrandul Ostroveni și Pensiunea Geta. „Ne cerem scuze pentru disconfortul creat de întrerupere în această perioadă și asigurăm că, împreună cu executantul SC PRELCET SA, vom lua toate măsurile necesare pentru executarea într-un timp cât mai scurt a lucrărilor și reluarea furnizării agentului termic” , se arată în comunicatul semnat de ing. Ion Roescu, directorul general al CET Govora.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878