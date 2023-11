SC PAJO AGRICULTURE SRL – Anunț public privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu

SC PAJO AGRICULTURE SRL, cu sediul în Oras Babeni, strada Calea lui Traian, nr. 176, Judetul Valcea , anunţă depunerea solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitate existenta ce se desfaşoară în localitatea Babeni, strada Calea lui Traian, nr. 176, Judetul Valcea

Activitate se încadrează în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul: 6.4. b) Tratarea şi prelucrarea, cu excepţia ambalarii exclusive, a urmatoarelor materii prime, care au fost, in prealabil, prelucrate sau nu, in vederea fabricarii de produse alimentare sau a hranei pentru animale, din:

(ii)numai materii prime de origine vegetala, cu o capacitate de productie de peste 300 de tone de produse finite pe zi sau de 600 de tone pe zi in cazul in care instalatia funcţioneaza numai pentru o perioada de timp de cel mult 90 zile consecutive pe an.

Solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu se refera la modificare substantiala a instalatiei. Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului a activităţii pentru care se solicită obţinerea autorizaţiei integrate de mediu se pot obţine de sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6, Rm. Valcea, zilnic de luni-joi, între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-14. Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea sau prin e-mail la office@apmvl.anpm.ro până la data de 07.12.2023 (30 zile de la depunerea solicitării)