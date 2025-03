Email the Author

Da, m-am bucurat de acest tragere la sorți, că vom juca în sferturile de finală acolo. Ne-am bucurat deja să jucăm împotriva Dortmundului în faza grupelor. În plus de asta, am auzit că și fanii români ne vor susține la Thuringia, ceea ce ne creează, desigur, o stare de bine.

Abia aștept acest meci. Cred că Thuringer este o echipă care are multe jucătoare importante. De exemplu, jucătoarea cu numărul 29 (J ohanna Reichert, inter stânga – n.a. ), care marchează aproape 10 goluri în fiecare meci. Cred că trebuie să avem un plan tactic pentru a le scoate pe aceste jucătoare cheie din joc. Din câte-mi aduc aminte, la Thuringer este întotdeauna o atmosferă plăcută, așa că așteptăm un meci interesant și tensionat.

La finalul antrenamentului de vineri, am stat de vorbă câteva minute cu Julia Maidhof.

La Râmnicu Vâlcea, vineri seara, fetele s-au antrenat temeinic, iar sâmbătă au intrat în sala de gimnastică. „ Ne antrenăm bine după pauză, și mă bucur că am preluat tempoul în partida cu Târgu Jiu. Antrenamente zilele acestea, performanța sâmbăta viitoare ”, este de părere antrenorul Rasmus Poulsen.

Am intrat în săptămâna finală a primului meci din dubla decisivă cu Thuringer. Reamintesc, miza este calificarea în Final Four EHF European League.

