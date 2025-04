S.C. ROMFEREX IMPORT EXPORT S.R.L. – ANUNT PUBLIC LA SOLICITAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

S.C. ROMFEREX IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul social in comuna Bălești, Sat Găvănești, Jud. Gorj, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea(tile) de: cod CAEN 0812. -“Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului”, pentru punctul de lucru amplasat in comuna Ionesti, sat Bucşani, judetul Valcea, nr. topo 5109-00-18, S=0,025 km2, perimetrul de exploatare Fişcãlia 1-2. Informatii privind documentatia depusa, pot fi obtinute la sediul Direcției Județene de Mediu Valcea, strada Remus Bellu nr.6, Rm. Valcea, in zilele de luni-joi intre orele 800-1630 si vineri 800-1400. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul DJM Valcea pe durata derularii procedurii de autorizare.