S-a dat startul înscrierilor la „Constelații Rock” 2024

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

„Transpuneți-vă povestea în piese și porniți ascensiunea către statutul de ROCK STARS! În acest an, am lansat platforma pe 1 decembrie 2023, pentru ca, în etapa aplicațiilor online, să aveți la dispoziție trei luni ȋntregi pentru a vă ȋnscrie. Din rândul tuturor trupelor înscrise, cele două echipe de jurați avizați, #ROCK, respectiv #METAL, vor selecta câte 16 trupe pentru a performa în fiecare dintre cele două secțiuni ale competiției live: • 17-18 mai 2024 pentru Constelații Rock și • 24-25 mai 2024 pentru Constelații Metal. Toate trupele ȋnscrise au șansa de a câștiga premii individuale, Trofeul Publicului sau chiar locul I, II sau III și de a străluci pe marea scenă a Constelații Rock din 6-8 septembrie 2024, alături de unele dintre cele mai importante trupe Rock din România.

Right Asides

Caută Caută

SC Garden Solution SRL

oferă servicii de amenajare și întreținere peisagistică la prețuri avantajoase.

Relații la telefon 0741.663.226

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri

Calendar apariții decembrie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « nov.