RUSU, DIN NOU „DUBLĂ”

/ Fotbal, Liga 3: VÂLCEA – TÂRGU CĂRBUNEȘTI 3-0 /

După un patent SCM Râmnicu Vâlcea la fotbal, prima repriză a partidei cu Târgu Cărbunești a fost anostă, chiar dacă ai noștri, în primele 7 minute, scoseseră la înaintare „călcâiele” plus o „foarfecă” spectaculoasă a lui Neagu. Apoi, au intrat în jocul adormitor al gorjenilor, așa că până la pauză nu am consemnat mare lucru. Întors de la cabine cu determinare, Bogdan Rusu a deschis scorul în minutul 54, după o respingere a portarului advers in față la un șut a lui Pîrvu. De acolo, terenul s-a înclinat spre poarta cărbuneștenilor. Neicu a nimerit bara, iar Trașcă a împins mingea în poartă din 6 metri, după o recentrare cu capul. Bineînțeles că balul l-a închis Rusu, care a întins „crosa” să înscrie pe colțul scurt, după o centrare a aceluiași Trașcă.

Un 3-0 la pas pentru elevii lui Eugen Beza, care păstrează avansul de 6 puncte față de CSO Filiași, ocupanta locului secund în clasament.

Etapa viitoare, la Câmpulung, cu Muscelul, penultima clasată.

Au jucat pentru SCM: Gherghuș – Sīrbu, Dandea, Pîrvulescu, Serafim – Olaru, Popescu, Ionescu, Neagu – Rusu, Ivan. După pauză au intrat: Pīrvu, Neicu, Iana, Trașcă.

Tor vineri, Fărcășești – Sparta Râmnicu Vâlcea 3-1. Astăzi, Viitorul Dăești – Unirea Bascov, de la ora 14,00.