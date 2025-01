Rasmus Poulsen, antrenorul SCM Râmnicu Vâlcea:

„Iubesc handbalul / Pot să antrenez și la Caracal, am aceeași pasiune de a munci / Daniela de Jong va pleca la final de sezon / Suntem în negocieri cu jucătoare de top internațional”

Salut, Rasmus. Îți mulțumesc pentru timpul acordat și pentru bunăvoință. Propun să vorbim despre tine la început. Sunt două luni, iată, de la numirea ta ca antrenor principal la Râmnicu Vâlcea, felicitări încă o dată. Mai zilele trecute am vorbit cu Bent Dahl, a afirmat că marea ta provocare va fi tranziția de la antrenor secund la antrenor principal. Cum te simți în în noua calitate ? Cum este acum?

Este întotdeauna această schimbare de la antrenor secund la principal pentru că este un rol complet diferit. Când vorbești cu jucătoarele ca asistent, o faci într-un anumit fel, dar trebuie să vorbești total diferit ca antrenor principal, pentru că ai alte responsabilități, ai altă concentrare. Așadar, aceasta este o bază fundamentală pentru toată lumea. Dar pentru mine, chiar dacă și câteva dintre jucătoare au fost puțin surprinse, nu este nimic nou să fiu antrenor principal.

Înainte de a veni aici, am fost antrenor principal timp de șase, șapte ani, atât în Liga Națională din Danemarca, cât și în Liga Națională din Suedia, precum și la echipele naționale de tineret. Așadar, nu este nimic nou pentru mine să fiu antrenor principal. După cum am spus, este un rol în care mă pot adapta. Nu este important pentru mine cum funcționează. Dar, de exemplu, sunt un anumit tip de antrenor când sunt asistent și un alt tip când sunt principal.

În ce mă privește, până acum, simt că tranziția a funcționat bine. Fetele au fost deschise pentru că sunt diferit față de Bent, am o personalitate diferită, un stil diferit și așa mai departe. Dar fetele au fost deschise, au acceptat cu succes această mică ajustare. Și, bineînțeles, durează timp, pentru că atunci când schimbi lucruri, nu se văd diferențe de la o zi la alta.

Deci este încă un proces, pentru că trebuie să învățăm din antrenamente, din meciuri, cum reacționăm, cum reacționez eu, cum reacționează jucătoarele la acest stil nou, la această nouă filosofie pe care încerc să o implementez, bazată pe ceea ce cred. Dar, pentru moment, simt că a fost foarte pozitiv și au fost câțiva pași mici buni, dar încă mai este mult până să ajungem la succesul pe care îl dorim… suntem în proces.

Așadar, pentru mine, ca antrenor, schimbarea de la secund la principal a fost una bună până acum.

Vorbind despre schimbări, ce vrei să schimbi comparativ cu perioada lui Bent Dahl? Jocul în general?, Apărare, atac, relația cu jucătoarele ?

Cred că principala diferență din punctul meu de vedere este că îmi place să joc cu mai multe jucătoare. Îmi place să joc cu toată echipa, hai să spunem așa. Îmi place să dau mai multă încredere jucătoarelor de rezervă, să le dau șansa să joace. Cred că în aproape toate meciurile am jucat cu 14 fete deja în prima jumătate. Așadar, cred că aceasta este cea mai mare diferență, adică dacă aș crede că putem câștiga doar cu echipa de start și apoi să schimbăm în final, aș face-o, dar nu cred că avem jucătoarele care pot câștiga fiecare meci doar așa, chiar dacă vrem asta.

Desigur, avem nevoie de performanță individuală, dar și echipa ca întreg trebuie să performeze, pentru că nu poți câștiga doar cu 10 jucătoare împotriva celor de la CSM București. Așadar, cred că aceasta este cea mai mare schimbare. Înainte jucam cu 10-12 jucătoare, acum poate joc cu 14-15 fete. Și acest lucru este puțin diferit față de perioada anterioară. Poți vedea meciul cu Zalău, când am lăsat două jucătoare pe bancă care joacă de obicei mult, cum ar fi Natasja și Foggia. Nu aveau accidentări, dar am considerat că este un gen de investiție pentru ele și pentru echipă, pentru perioada grea care urmează.

Așadar, acest tip de strategie. Spunem că scopul principal împotriva Zalăului a fost să câștigăm, dar partea a doua a fost că trebuia să lucrăm ceva, trebuia să lucrăm cu anumite lucruri, trebuia să avem jucătoarele sănătoase pentru perioada grea care vine, așa că a fost un stil diferit de a lucra într-un proces, nu doar de a câștiga meciuri de la joc la joc.

Legat de ce ai spus, cred că având întreaga echipă pe teren funcționează bine atunci când întâlnești echipe de un nivel mai scăzut, comparativ cu Vâlcea. Dar atunci când întâlnești echipe ca CSM București sau Bistrița, ai nevoie de o bancă solidă.

Asta cred eu, că trebuie să jucăm cu toată banca împotriva CSM. Și pentru ca banca să performeze împotriva CSM, de exemplu, și ele trebuie să primească șanse în alte jocuri și să aibă încredere. Dacă te uiți la meciurile grele pe care le-am jucat până acum, cu Debrecen și CSM, am jucat cu toată lumea. Am jucat cu toate extremele, cu doi sau trei pivoți, cu amândoi portarii, cu cinci, șase jucătoare de 9 metri. Și în aceste jocuri am performat. Atunci putem spune: „OK, dacă aș fi jucat doar cu 10 jucătoare împotriva CSM, poate că am fi câștigat, poate că nu, este greu de spus”. Dar acesta este filosofia mea. Cel mai bun exemplu este poate tânăra Ana Maria Grigore. Nu a jucat pe atac în acest sezon. A avut 22 de minute în atac împotriva Zalăului. Și acesta a fost meciul în care am vrut să investim în ea. Poate că va juca 5-10 minute și la Dortmund, poate nu, este un proces. Este și despre a dezvolta jucătoarele, de a le da încredere, pentru ca atunci când intră pe teren, să nu fie nervoase. Adesea când intri, te stresezi și este greu să performezi când ești stresată.

Într-un interviu pentru site-ul We Love Sport, ai declarat că vrei să fii antrenor principal la o echipă care nu caută doar performanțe bune. Poate pentru a avea o echipă în Liga Națională, care să nu se concentreze doar pe rezultate, ci și pe menținerea în prima ligă. Este acest obiectiv al tău în concordanță cu obiectivele clubului?

Pentru mine, ca antrenor, nu contează dacă sunt la o echipă de top care trebuie să performeze. Toată lumea este ambițioasă, deci, desigur, acesta este obiectivul principal, să fiu la cel mai înalt nivel posibil. Dar în același timp, nu am nicio problemă dacă nu am șansa să fiu în acest nivel sau în această poziție. Nu am nicio problemă să fiu la Caracal și să joc doar cu jucătoare românce, să dezvolt jucătoare tinere. Am aceeași pasiune pentru că iubesc handbalul. Vreau să câștig, dar pot să mă concentrez și pe dezvoltare. Acesta este și motivul pentru care am vrut să vin la echipa națională a României de junioare, pentru că îmi place să lucrez cu tinerele jucătoare, îmi place să dezvolt aceste jucătoare pentru viitor. Deci am aceeași pasiune pentru acest lucru, așa cum am pentru a performa la Vâlcea.

Așadar, poate că traducerea, în interviul de care ai amintit, a fost puțin greșită. Am vrut să spun că pentru mine, handbalul nu este doar despre câștig, nu aceasta este singura mea motivație. Pot să câștig, dar vreau și să dezvolt jucătoarele. Pot să câștig și voi câștiga, dar vreau și să mă dezvolt. Cred că poți să performezi și să te dezvolți în același timp. Este mai greu, dar nu este imposibil să le ai pe amândouă.

Până la urmă, totul depinde de cum o prezinți, pentru că poți să spui, ca exemplu, despre un meci ca cel cu Zalău, cel mai apropiat. Da, dacă ne așteptați să fim echipa de top și să zdrobim Zalăul și să câștigăm la 10-15 goluri, da, atunci nu se potrivește cu obiectivele mele de a mă dezvolta și eu, pentru că atunci când vrei să te dezvolți, trebuie să oferi șanse, trebuie să folosești jucătoare care nu sunt obișnuite să aibă minute multe. Și atunci nu poți să te aștepți doar să câștigi. La un moment dat, mă aștept ca toate cele 18 fete să fie atât de bune încât să putem zdrobi o echipă ca Zalău. Dar în acest moment, nu avem o bancă solidă de rezerve. Deci, trebuie să existe echilibru, dar să ai obiectivul clubului în concordanță cu filosofia mea, nu este imposibil, în gândirea mea, să le ai pe amândouă.

Rasmus, te rog să extindem discuția la întregul lot de jucătoare. Sunt destule fete care vor ieși din contract la finalul acestui sezon. Natalie Hagmann a semnat deja cu Gyor, în primul rând apoi ce se va întâmpla cu Daniela de Jong ? Se aude că va pleca la Debrecen.

Astăzi știm sigur că cele două fete suedeze nu vor mai continua la Vâlcea, cu restul suntem încă în discuții. În ceea ce o privește pe Daniela de Jong, ea ne-a anunțat acum câteva săptămâni că nu vrea să-și prelungească contractul aici. Din păcate, ea are în continuare probleme medicale și acum nu știm când se vor rezolva. Ea ar putea lipsi încă o lună, dar, la fel de bine, ar putea lipsi trei luni. Sunt mari șanse ca Daniela să lipsească tot restul sezonului din lotul Vâlcii. Oricum, nu cunosc dacă va pleca la Debrecen sau la altă echipă.

Ați început negocierile cu restul jucătoarelor din lot cărora le expiră contractul? Ați început negocierile cu jucătoare de la alte formații ? Cred că acum este perioada potrivită pentru negocieri, peste o lună-două s-ar putea să fie târziu. Sunt discuții cu jucătoare de nivelul lui Hagmann și de Jong ?

În acest moment, sunt destule jucătoare ale căror contracte care se termină, discutăm cu toate acestea dacă vor continua sau nu. Suntem în acest proces de negociere încă de la începutul lunii decembrie, poate chiar din noiembrie. Și suntem destul de avansați în ambele direcții pentru că acum este momentul când toată lumea discută cu jucătoarele și agenții lor. Vorbim chiar și cu jucătoare care au niveluri mai mari decât ele. Am vorbit cu jucătoare din Liga Campionilor, internaționale de top. Am discutat cu un grup mare de jucătoare din Liga Campionilor. Am discutat cu fete tinere, talentate. Cu jucătoare experimentate. Avem multe categorii diferite cu care discutăm. Așadar, nu ne propunem să aducem jucătoare de un nivel mai scăzut față de ce avem acum. Vrem să dezvoltăm clubul, echipa și jucătoarele prin aducerea unor întăriri. Desigur, luăm în considerare situația economică, de asemenea strategia clubului. Și uite un exemplu în care trebuie definim strategia. Fără a fi o problemă, totuși, ne-am permis să avem un lux, să spunem așa, pe extremă dreaptă, cu două jucătoare internaționale de top, Hagmann și Toublanc. Întrebarea este: avem nevoie de două jucătoare internaționale de top pe aceeași poziție sau putem avea una de top și una diferită? Este un mare puzzle să facem întreaga echipă să funcționeze împreună. Așadar, acestea sunt cazurile pe care le evaluăm, ce ar putea fi bun și corect pentru club.

Apropo, Toublanc va rămâne?

(va urma)