O.A.M.G.M.A.M.R., alături de asistenți: CAMPANIA FIGHTING FATIGUE TOGETHER ÎN ROMÂNIA – LUPTĂM ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA OBOSELII

Siguranța pacientului reprezintă o adevărată provocare în cadrul sistemelor de sănătate moderne, unde complexitatea îngrijirii este asociată cu un risc crescut de apariție a evenimentelor adverse asociate actului medical. De asemenea, volumul mare de muncă, lipsa personalului, insuficiența resurselor, stresul și oboseala profesională reprezintă realități actuale semnificative, care contribuie la creșterea riscului de erori medicale.

Oboseala profesională reprezintă un fenomen care apare după o perioadă prelungită sau intensă de activitate fizică sau intelectuală și care are ca rezultat apariția unei dificultăți în desfășurarea activității profesionale. Mai mult, s-a dovedit că oboseala profesională are un efect negativ important asupra stării de bine și a siguranței profesioniștilor din domeniul sănătății, precum și un impact semnificativ asupra siguranței pacienților, fiind asociată cu burn-out-ul profesional, vigilența scăzută, creșterea asumării riscurilor, afectarea interpretării informațiilor și a luării de decizii, creșterea vitezei de reacție și afectarea comunicării în cadrul echipei medicale1.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății2, burn-out-ul reprezintă un sindrom care apare ca rezultat al stresului cronic la locul de muncă și care nu a fost gestionat într-un mod adecvat. Se caracterizează prin trei dimensiuni: sentiment de epuizare; detașare, negativism sau cinism privind locul de muncă; eficacitate profesională redusă.

Având ca scop principal îmbunătățirea siguranței pacienților prin optimizarea siguranței profesioniștilor din domeniul sănătății, EUROPEAN PATIENT SAFETY FOUNDATION (EUPSF)3 a lansat în anul 2023 Campania FIGHTING FATIGUE TOGETHER (FFT)4, ca o continuare la nivel european a campaniei naționale Fight Fatigue (UK, 2018)5.

În luna septembrie 2024, ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA (OAMGMAMR)a devenit organizație afiliată a EUPSF6.Partenerii afiliați ai EUPSF sunt reprezentați de persoane, organizații sau companii din mai multe țări europene, cum ar fi: Austria, Belgia, Croația, Elveția, Germania, Olanda, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Suedia.

Afilierea OAMGMAMR la EUPSF a fost anunțată în mod oficial de către domnul Mircea Timofte, Președintele OAMGMAMR, în data de 17 septembrie 2024, în cadrul evenimentului organizat la București cu ocazia Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului. Invitatul de onoare al acestui eveniment a fost doamna Mirka Čikkelová, Secretarul General al EUPSF, care a salutat inițiativa OAMGMAMR de a se alătura eforturilor comune europene de îmbunătățire a siguranței pacienților și a profesioniștilor.

Pentru OAMGMAMR, siguranța pacienților, precum și siguranța asistenților medicali și a moașelor reprezintă priorități esențiale reflectate în derularea de numeroase proiecte și acțiuni care au ca scop îmbunătățirea calității și siguranței în îngrijirile de sănătate.

În acest context, OAMGMAMR, ca partener afiliat al EUPSF, își propune să dezvolte la nivel național un proiect dedicat siguranței pacienților și siguranței asistenților medicali și moașelor, care are ca scop principal creșterea conștientizării asupra oboselii profesionale, și riscurilor asociate acesteia pentru siguranța pacienților, atât la nivel individual, cât și organizațional.

Principalele obiective ale proiectului OAMGMAMR vizează:

Dezvoltarea unei strategii naționale dedicate promovării și implementării campaniei FFT în România

Dezvoltarea unei echipe naționale FFT

Adaptarea campaniei FFT și a instrumentelor de promovare la contextul local (ex. postere, materiale video, etc.)

Dezvoltarea de canale de comunicare și de promovare a campaniei FFT

Promovarea periodică a materialelor informative pe tema oboselii profesionale

Organizarea de evenimente științifice și cursuri de educație medicală continuă având ca temă siguranța pacienților și siguranța profesioniștilor

Realizarea de studii de cercetare pentru evaluarea nivelului oboselii profesionale la asistenții medicali și moașele din România

Colaborarea membrilor echipei naționale FFT cu reprezentanții altor echipe naționale FFT de la nivel european (ex. Austria, Belgia, Croația, Elveția, Georgia, Germania, Grecia, Portugalia, Slovacia, Spania și UK), în scopul derulării de activități și proiecte comune dedicate îmbunătățirii siguranței profesioniștilor și pacienților

Creșterea vizibilității asistenților medicali și moașelor din România, precum și a organizației profesionale.

