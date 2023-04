Platforma reciproc.ro facilitează legătura cu CAR-urile din România

În prezent, doar 3 din 10 români sub 45 de ani știu ce este o Casă de Ajutor Reciproc. Numărul membrilor activi în aceste CAR-uri este de aproape 2 milioane de persoane, iar aproximativ 30% dintre aceștia sunt persoane active pe piața muncii.

O Casă de Ajutor Reciproc (CAR) este o instituție financiară nebancară, reglementată de Banca Națională a României, ce nu înregistrează profit și are ca scop sprijinirea și ajutorul financiar reciproc al membrilor înscriși.

Ele oferă o varietate de opțiuni pentru membrii lor, inclusiv diferite nivele de contribuție lunară și beneficii personalizate. Printre beneficii pot fi menționate ajutorul pentru deces, cel pentru nuntă sau pentru naștere, ajutorul de adopție, discounturi pentru anumite servicii și turism, asistență socială pentru membri și multe altele. Această flexibilitate permite membrilor să-și personalizeze experiența în funcție de nevoile lor specifice.

Membrii CAR contribuie lunar cu o sumă de bani ce poartă denumirea de fond social și totodată au posibilitatea de a face un împrumut atunci când au nevoie. Randamentul primit de membrii înscriși pentru fondul social este la acest moment de până la 10,4% anual, neimpozabil. Aceste venituri din fondurile sociale sunt în acest caz neimpozitate de către stat.

Procentul de dobândă începe la unele CAR-uri de la 6%/an cu o perioadă de aprobare a împrumutului de maxim 2 zile lucrătoare, iar procesul de aprobare nu implică verificări anevoioase. Totodată, este foarte rapid și ușor să îți deschizi un fond social la un CAR, fiind solicitate puține documente.

Platforma reciproc.ro lansată luna trecută este singura din România dedicată digitalizării CAR-urilor. Aceasta oferă o centralizare, cât și o facilitare a procesului de aderare la aceste instituții prin identificarea celui mai potrivit CAR pentru cei interesați. În mai puțin de o lună au fost înregistrate zeci de aplicații de la persoane dornice să devină membri ai unui CAR.

Până la acest moment un număr de 27 de CAR-uri din România și-au listat peste 60 de oferte financiare pe reciproc.ro. Obiectivul este de a ajunge la cel puțin 100 de CAR-uri listate în platformă până la finalul lunii septembrie 2023.

„Credem că piața CAR-urilor are un potențial imens de dezvoltare în România, în contextul în care acum face primii pași în zona digitală. În ultima perioadă am dezvoltat relații puternice cu numeroase Case de Ajutor Reciproc din țară, care văd oportunitatea de a-și extinde modelul de business în zona online și de a atrage un segment mult mai larg de oameni preocupați de obținerea unor randamente mai mari la economisire sau de a se împrumuta la dobânzi corecte”, spune Vlad Nistor, fondatorul și CEO-ul reciproc.ro.

Pentru a deveni membru al comunității reciproc.ro, trebuie accesată platforma online, se alege CAR-ul potrivit nevoilor, în funcție de județul de reședință. În cazul unui împrumut, în funcție de CAR-ul unde s-a aplicat, veți fi contactați direct de reprezentanții acestuia.

Conform datelor publice disponibile pe www.bnr.ro, numărul oficial al Caselor de Ajutor Reciproc înregistrate la Banca Națională a României este de 2.500 dintre care cel puțin aproximativ 1.700 sunt confirmate ca având activitate economică în ultimii ani. Potențialul de utilizatori este de aproximativ 3 milioane de oameni cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani, persoane salariate și cu acces la internet.

