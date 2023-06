Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Astăzi, la Popești, am semnat primul contract de finanțare din cele trei încheiate cu Ministerul Mediului și Pădurilor, prin care vor fi realizate un număr de 12 centre de colectare prin aport voluntar (CAV-uri) pentru colectarea selectivă a deșeurilor din județ, proiect pentru implementarea căruia CJ Vâlcea a obținut cca 12 milioane euro din PNRR. Valoarea acestui prim contract de finanțare este de cca 4,6 milioane euro, bani care se vor folosi pentru realizarea unui număr de 5 centre de aport voluntar, câte unul pentru fiecare localitate beneficiară, respectiv: Popești, Cernișoara, Pesceana, Drăgoești și Stoilești. În fiecare comună, se va realiza infrastructura necesară colectării următoarelor categorii de deșeuri, care nu pot fi colectate direct de la cetățeni: – deșeuri voluminoase; – deșeuri textile; – deșeuri din lemn/mobilier; – deșeuri din anvelope; – deșeuri de echipamente electrice și electronice/baterii uzate; – deșeuri periculoase; – deșeuri de grădină; – deșeuri din construcții și demolări.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Calendar apariții iunie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « mai