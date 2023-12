Noi investiții, în siguranța și ordinea publică a județului Vâlcea!

Email the Author

Luni, 4 decembrie 2023, am semnat două noi acorduri de colaborare ale Consiliului Județean Vâlcea cu Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea și cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea, în vederea achiziționării de echipamente necesare bunei funcționări a structurilor din cadrul celor două inspectorate. Cu fonduri de la Consiliul Județean Vâlcea, pentru ISJ Vâlcea, s-au achiziționat două aparate de testare a consumului de droguri DrugTest 5000 marca Drager. Echipamentele sunt de ultimă generație și vor fi utilizate de către lucrătorii specialiști din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea în scopul depistării conducătorilor auto suspectați că ar fi consumat substanțe interzise. Inspectoratul de Jandarmi Județean Vâlcea a fost dotat cu o dronă multifuncțională și un binoclu cu termoviziune. Dispozitivele vor fi utilizate de către specialiștii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi, în scopul prevenirii braconajului și a furtului de material lemnos, precum și pentru monitorizarea conductelor de țiței care străbat județul Vâlcea. Costul total al echipamentelor este de 102.000 lei, banii fiind alocați din bugetul propriu al județului Vâlcea.

