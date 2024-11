Modernizăm drumul județean, pe Tomșani!

Email the Author

Astăzi, am semnat contractul pentru lucrările de modernizare a unui tronson de 9,6 km din acest drum, ce traversează comuna Tomșani, o investiție de aproape 7 milioane de euro, finanțată integral din bugetul județului.

În mandatul trecut, am început reabilitarea, kilometru cu kilometru, a DJ 646, drum care pleacă din Băbeni și ajunge până la Mănăstirea Arnota din Costești.

Am promis că vom moderniza toate drumurile județene și muncim, zi de zi, pentru atingerea obiectivului nostru.

