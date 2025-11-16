LIGA 3. FC PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU 🆚 SCM RÂMNICU VÂLCEA 2-1. NIMIC SURPRINZĂTOR DUPĂ CUM S-A JUCAT

➡️ O foarte generoasă în joc și efort echipă FCPO a arătat că, uneori, surprizele nu sunt chiar surprize. Ci un rezultat meritat al atitudinii, lecției învățate și exprimării consistente pe teren. Formația lui Sorin Bucuroaia a făcut să cadă invincibilitatea SCM Râmnicu Vâlcea, lidera clasamentului, jucând fotbal cu determinare și talent, pentru o bucurie totală la final. Jucătorii nu au acuzat golul primit, au construit cu răbdare și clarviziune, profitând și de slaba prestație a fundașilor laterali din Râmnic. Au marcat de două ori, și-au creat alte bune ocazii, între care și o „transversală” a lui Iordache. FCPO are acum locul 6 în clasament, la două puncte de ultima poziție de play-off.

➡️ Deși a marcat prima, SCM Râmnicu Vâlcea nu prea a fost în meci, mai ales în repriza secundă. Cu doar vreo 20 de minute jucate, 10-30 în primul mitan, echipa vâlceană nu putea spera la mai mult, după jocul prestat. Cu precădere după ieșirea lui Zaharia, mingea a ajuns foarte greu la poarta celorlalți. E adevărat că au lipsit Doman și Achim, piese grele în angrenaj, poate lipsă de motivație după două succese importante, însă toate astea nu înseamnă vreo scuză pentru nimeni, mai ales când nu s-a tras șut pe poartă după pauză. Complicat de făcut evaluări tactice, totuși, mi se pare sugestiv faptul, exact ca în partida din vară, din Cupa României, FCPO a știut să ducă jocul mereu în partea dreaptă, să construiască acolo fără o opoziție solidă pe stânga defensivei vâlcene. SCM rămâne cu șapte puncte avans, e cel mai important lucru, însă ajustările în evoluție sunt necesare.

👏 Aplauze îndreptățite pentru toată echipa Otăsăului. Un omagiu suplimentar adresat lui Dede Trașcă, pentru modul în care joacă și se pregătește, la 40 de ani. Felicitări, Dede !

Golurile:

⚽ 0-1, minutul 17 – Florescu șut imparabil din careu

⚽ 1-1, minutul 40 – recentrare Geantă, Lăzărescu reia din apropierea porții

⚽ 2-1, minutul 67 – Marian Ion, șut din mijlocul careului, după ce a „dansat” pe lângă fundași

Au evoluat:

👉 FCPO: Popa Ștefan Răzvan – Predescu, Lăzărescu, Uță, Boțocan – Iordache – Ghiță, Trașcă, Popa Ștefan „Dică”, Geantă – Streinu. Au intrat după pauză: Ion Marian, Preda Darius, Zamura, Uță.

👉 SCM Râmnicu Vâlcea: Gherghuș – Mitulețu, Dandea, Sălcianu, Croitoru – Zaharia, Florescu, Brinzan, Saraolu, Dănilă – Rusu. Au intrat după pauză: Ivan, Ciortan, Popescu, Pintilie, Preda.