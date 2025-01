LEGENDARA CAMILLA HERREM VINE LA RÂMNICU VÂLCEA SÂMBĂTĂ, ÎN GRUPELE EUROPEAN LEAGUE, SCM – SOLA

Email the Author

Numele de Sola înseamnă în norvegiană „soare”, exact numele orașului din care vine adversara SCM. Orașul Sola este situat pe țărmul Mării Nordului și are o populație de 28000 locuitori, cam are au Caracal sau Mioveni de la noi.

Extremă dreaptă – Synne With (Norvegia, 18 ani), Pia Gronstad( Norvegia, 20 ani)

Parte a unui club fondat în 1934( ! ), Sola s-a clasat pe locul 3 în ultimele patru ediții de campionat, loc pe care îl ocupă și în prezent, după Storhamar și Larvik, la două puncte de prima poziție. Clubul este format în prezent din aproximativ 600 de membri și are 2 angajați cu normă întreagă în birou – director general și director de vânzări și marketing, precum și un coordonator administrativ și de evenimente cu jumătate de normă. Pe lângă membri, clubul are și aproximativ 90 de antrenori și arbitri.*

Cu trei titluri mondiale, două medalii de argint și una de bronz, este cea mai titrată jucătoare din istoria Mondialelor de handbal feminin. Două titluri olimpice. Plus șase medalii de aur la Europene. A făcut parte din echipele All-Star ale Campionatului Mondial 2009, Campionatul European 2016, Campionatul Mondial 2019 și Campionatul European 2020. Desemnată cea mai bună extremă stângă din handbalul feminine pentru deceniul 2011-2020 (vot dat de handball-planet.com). A jucat 332 meciuri în naționala țării sale, pentru care a înscris 951 goluri.

