Kaufland a «îmbătat cu apă rece» copiii care au reciclat PET-uri 

Bucuria lor a fost de scurtă durată și s-a transformat în mâhnire și bineînțeles, de acum înainte, într-un total dezinteres pentru reciclare. Cu alte cuvinte, o campanie de mare anvergură, menită să ajute la reciclare s-a întors împotriva reciclării prin modul, zic eu, și nu numai eu, greșit în care se aplică. Copiii, cei care duc mai departe în viitor ideea sănătoasă a reciclării, după ce au vârât în robot zeci de sticle…ce credeți că au primit? 10% reducere la orice produs din categoria VIN ROȘU. Așa că toate planurile lor, cu care au plecat de acasă (jucării, fructe, dulciuri e.tc.), au fost dejucate de magazinul în care-și puseseră toată încrederea pentru micile lor cumpărături. Și da, au fost «îmbătați cu apă rece» printr-o strategie de a atrage prin mesaj, doar prin mesaj!!! Iar din partea noastră a adulților, bilă neagră Kaufland!

Dacă tot se bate atât de mult moneda pe reciclare și protejarea mediului am zis să vedem și noi cam în ce fel se face. Dacă aduce ceva beneficii și pentru omul de rând, sau doar propagandă ieftină pentru comercianți. Și dacă ne aducem aminte că primii noștri bănuți, când eram copii, au fost câștigați din reciclarea sticlelor și borcanelor, odată cu apariția acestei oportunități de a recicla, bucuria copiilor din ziua de azi a fost reactivată. Așa că s-au organizat la bloc, în familie sau cu școala și au început să scoată din case sau din natură PET-urile nefolositoare pentru a merge cu ele la automatul de la Kaufland. Fiecare dintre copii și-a făcut planul cam la ce să folosească cuponul (pentru că nu se dau bani, indiferent de valoarea lor, ci bonuri valorice). Bine și-așa, măcar e ceva decât deloc.

