In memoriam Mihai CIONICĂ

Cu sufletele cernite, familiile prof. Ioan și Silvia Barbu și dr. Radu Gabriel și dr. Irina Dobrescu deplâng trecerea la cele veșnice a prietenului lor de o viață Mihai CIONICĂ , după o lungă și grea suferință. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să-l aibă aproape de Sine și să-l ocrotească în Lumea de Dincolo. A fost un suflet bun și aproape de cei suferinzi, ca asistent medical, credincios profesiei și atașat suferințelor. Condoleanțe familiei! Înhumarea are loc duminică, 11 iunie 2023, la Cimitirul „Sfântul Ioan” din Râmnicu Vâlcea.

