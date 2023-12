În calitate de lider al grupului de prietenie parlamentară, Eugen Neață s-a întâlnit cu o delegație din Vietnam

Zilele acestea, o delegație de parlamentari vietnamezi s-a aflat într-o vizită oficială în România. A fost un bun prilej pentru ca grupul de prietenie parlamentară din România, al cărui lider este deputatul vâlcean Eugen Neață, să îi primească pe reprezentanții poporului din statul asiatic. Reamintim că, în urmă cu aproximativ un an, o delegație a Parlamentului României, condusă tot de deputatul Eugen Neață, s-a aflat în vizită oficială în Vietnam.

Despre cum a decurs întâlnirea de la București vă prezentăm mai multe informații ce ne-au fost oferite chiar de către Eugen Neață: „În urmă cu peste un an de zile, am făcut o vizită oficială în Vietnam. Sunt președintele Grupului de prietenie parlamentară România-Vietnam și, împreună cu câțiva dintre colegii mei, i-am vizitat pe parlamentarii vietnamezi la Hanoi, prilej cu care ne-am întâlnit și cu vicepreședintele Adunării Naționale a Vietnamului, cu reprezentanți ai ministerelor economiei și educației și ai primăriei capitalei Hanoi. Am mers și într-o călătorie de documentare în una dintre cele mai renumite regiuni turistice din Vietnam. Vietnamul are una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din regiunea Asia-Pacific și prima din Asia de sud-est. Anul acesta se împlinesc 73 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre țările noastre. Este cunoscut și apreciat faptul că mulți tineri din Vietnam au studiat de-a lungul timpului în România și sunt vorbitori de limbă română, printre ei aflându-se și actualul prim-ministru vietnamez. I-am avut alături de mine pe Dumitru Rujan, vicepreședinte al grupului nostru, pe Nicu Niță, membru și pe Lucian Simion, consilier parlamentar. De partea vietnameză au participat Pham Thuy Cinh, vicepreședinte al Comisiei pentru buget și finanțe din Adunarea Națională, Yu Tuan Anh și Nguien Thanh Trung, membri ai Comitetului permanent al aceleiași comisii, Trieu Quang Huy, parlamentar, Bui Nhat Tan, Do Manh Hung și Nguyen Quoc Anh din Departamentul finanțe și Nguyen Duy Chinh, interpret. Și noi și omologii noștri vietnamezi am vorbit despre bunele și îndelungatele relații dintre țările noastre. Despre schimburile economice și culturale și despre dorința de a continua la un nivel și mai bun aceste cooperări. Colegii noștri vietnamezi își continuă vizita în România printr-o serie de întâlniri la nivelul specializării pe care o reprezintă în cadrul Adunării Naționale. La finalul discuției, am oferit daruri cu specific tradițional românesc și un exemplar din broșura pe care am publicat-o, în limba engleză, care urmărește pas cu pas vizita făcută de grupul român în Vietnam”, a declarat deputatul vâlcean Eugen Neață.