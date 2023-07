Email the Author

Primarul Mircia Gutău a inaugurat joi, 27 iulie 2023, lucrările complexe de modernizare de la sala de sport a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”. Prin investiția finanțată de la bugetul local și care s-a derulat în ultimele 7 luni, din cele două corpuri ale vechii structuri sportive școlare s-a realizat unul singur prin etajarea parțială a corpului A și unirea acestuia cu etajul peste corpul B, obținându-se un spațiu suplimentar destinat pregătirii fizice. Totodată s-au înlocuit echipamentele sportive cu unele profesionale (panouri de baschet fixe și rabatabile, stâlpii și fileurile de volei, plasele de protecție, spalierele și băncile de gimnastică, panoul electronic etc.), suprafețele de joc și ușile de acces, s-au reconfigurat vestiarele și s-au reabilitat instalațiile termice, electrice și cele de detecție și semnalizare a incendiilor. Întreaga construcție a fost eficientizată termic, la fel și acoperișul și accesoriile, s-au refăcut treptele exterioare, a fost amenajat trotuarul din jurul clădirii, scările de acces spre zona sălii de sport precum și spațiul verde. La eveniment au participat și președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, prefectul Mihai Oprea, directoarea colegiului, prof. Elena Drăgan, prof. Aurelian Roșca, inspector specializat în Educația Fizică în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, precum și antrenorul Marius Mărgărit, coordonatorul catedrei de volei de la CN „Mircea cel Bătrân” și deținător, cu echipele colegiului, a numeroase trofee prestigioase. În fața unui numeros public alcătuit din elevi, foste glorii ale sportului vâlcean, cadre didactice, dar și consilieri locali, primarul Mircia Gutău și-a exprimat satisfacția pentru finalizarea modernizării celei de-a cincea săli de sport școlare în ultimii doi ani (după cele de la Colegiul Energetic, școlile gimnaziale nr. 2 și nr. 13 și de la Liceul de Arte „Victor Giuleanu”), adăugând că elevii de la „Mircea cel Bătrân” meritau cu prisosință o astfel de structură. Primarul nu a uitat să mulțumească tuturor celor implicați în acest proiect de anvergură, atât din partea Municipalității, cât și constructorilor, conducerii colegiului, dar și Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

