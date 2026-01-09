Eugen Neață, bilanț 2025, like 👍🏻👍🏻👍🏻

La sfârșitul anului, deputatul social democrat, Eugen Neață a făcut o radiografie a lui 2025, în general părțile pozitive pe care le-a bifat. Parlamentarul vâlcean începe prin a aminti despre bucuriile oferite în plan personal de fiica sa, care, după definitivarea studiilor, își începe propriul său drum de arhitect.

În plan local și regional, după inițiativele legislative din anii trecuți, în folosul locuitorilor din zonele cu poluare remanentă din județul nostru și în beneficiul investitorilor în turismul montan, a reluat în Parlamentul României o acțiune de interpelare periodică a Ministerului Transporturilor și a Guvernului României pentru a-i determina pe decidenți să găsească o soluție viabilă pentru legătura municipiului Râmnicu Vâlcea cu autostrada Sibiu-Pitești. „Am intensificat această acțiune și am determinat răspunsuri oficiale la interpelări, publicate pe această pagină de fiecare dată. Urmare a acestei acțiuni suntem mai informați acum cu starea lucrurilor. În plus, am produs și o agitație locală – în plan politic și administrativ – care nu face decât să ajute la presiunea ce trebuie pusă pe instituțiile naționale, cele care pot genera un proiect de investiții în acest sens. Mulțumesc celor care mi s-au alăturat – fiecare de pe poziția sa, și aștept cu nerăbdare participarea celor ezitanți acum, din motive din ce în ce mai greu de înțeles. Viitorul regiunii noastre, economic și social, depinde în mare măsură de drumul rapid care ne va duce (sau nu!) pe autostrada Sibiu-Pitești.

În al treilea rând, amintesc aici inițiativa mea legislativă care îmbunătățește viața a sute de mii de români, forțați în ultimul deceniu, de pildă, să facă drumuri pe la tribunalele din țară pentru a contesta amenzile rutiere la locul primirii lor. Urmare a inițiativei mele, legea permite ca această acțiune, simplă la prima vedere, să aibă loc la instanțele de judecată aflate la domiciliul oamenilor. Nici acum nu s-au oprit mesajele de mulțumire care vin de la șoferii amatori, de la șoferii profesioniști și de la proprietarii de firme de transport, de la avocați și de la alți reprezentanți juridici, puși pe drumuri până mai ieri și supuși la costuri greu de estimat în bani și în timp din viața lor. Trei mari satisfacții la acest final de an. În plan personal, în plan județean și în plan național”, a precizat deputatul Eugen Neață.