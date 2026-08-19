Locuitorii din Perișani «asediați» de praful modernizărilor gestionate «praf» de autoritățile locale

Locuitorii din Perișani, mai exact ai satelor Pripoare și Poiana, unde se desfășoară lucrările de modernizare a DJ 703H, sunt realmente acoperiți de praful care se degajă de la intervențiile constructorului. Fostul primar, Ion Sandu, alături de locuitorii acestor sate, au atras, de mai multe ori, atenția autorităților locale dar și reprezentanților constructorului de situația creată, de faptul că sănătatea le este pusă în în pericol, Rezultatul? Și mai mult praf și mai mult dezinteres din partea celor implicați!!!

„Nu aveam de gând să intervin public pentru a-mi arăta indignarea față de lipsa de implicare a celor care ar trebui să acționeze pentru stoparea situației dezastruoase din punct de vedere al mediului în care se află, în această perioadă, locuitorii satelor Pripoare și Poiana, ca urmare a lucrărilor de modernizare a DJ 703H.

În aceste zile de caniculă, praful produs de lucrările de modernizare și de traficul intens care tranzitează zona, inclusiv către Curtea de Argeș – Pitești – București și în sens invers către Sibiu, a devenit un adevărat calvar pentru oamenii de aici. Se ridică nori uriași de praf, de parcă am trăi în deșertul Sahara.

Înțeleg la fel ca locuitorii celor două sate, că modernizarea acestui drum, așteptată de zeci de ani presupune și sacrificii. Dar nu cred că aceste sacrificii trebuie să însemne praful și disconfortul la asemenea proporții, cu efecte asupra vieții de zi cu zi a oamenilor. Am fost nevoit să solicit reprezentanților Consiliului Județean Vâlcea să ia legătura cu constructorul, pentru ca acesta să intervină și să respecte obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de documentația tehnică a proiectului, inclusiv prin utilizarea continuă și corespunzătoare a instalațiilor de irigare a zonelor afectate de praf din șantier. Modernizarea drumului este necesară și toată lumea o susține. Dar nu trebuie făcută cu prețul sănătății și al liniștii oamenilor din Pripoare și Poiana!”, preciza într-o postare pe social media, Ion Sandu.

Dacă situația nu este rezolvată de urgență și conducerea Primăriei nu intervine, pentru a solicita constructorului respectarea obligațiilor sale, locuitorii din aceste sate se vor adresa, în scris, Direcției pentru Protecția Mediului Vâlcea, Direcției de Sănătate Publică Vâlcea și Inspectoratului Județean în Construcții, punând la dispoziție fotografii și înregistrări video care demonstrează condițiile în care sunt obligați să trăiască.