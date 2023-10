Deputatul Cristian Buican „bate moneda” pe drumul expres Tigveni – Râmnicu Vâlcea – Găneasa

La finele săptămânii trecute, a avut loc, la Râmnicu Vâlcea, o conferință de presă moderată de către deputatul Cristian Buican prin care au fost prezentate principalele teme de la nivel local, județean și național.

Printre temele de discuție, deputatul liberal a prezentat și situația în care se află drumul expres Tigveni – Râmnicu Vâlcea – Găneasa. Este cunoscut faptul că acest proiect de drum expres care va conecta municipiul Râmnicu Vâlcea de viitoarea autostrada Pitești – Sibiu, aflată în lucru, se află în stadiul de realizare a studiului de prefezabilitate.

„Aș dori să deschid discuția despre un drum al cărui inițiator sunt. Este vorba despre drumul expres Tigveni – Râmnicu Vâlcea – Drăgășani – Găneasa. După cum bine știți, studiul de prefezabilitate ar trebui să fie finalizat, la începutul anului viitor. Am discutat cu directorul general al Companiei Naționale și spune că vor fi ceva întârzieri. Unii ar putea să spună că fac trafic de influență, dar nu poate fi dovedit avantajul personal al meu sau al altcuiva și atunci nu voi avea un dosar penal pe această speță. Dar mă voi preocupa ca acest drum să fie finanțat și, dacă Guvernul va dori, să fie și realizat în același timp cu tronsoanele de autostradă Pitești – Tigveni. Sunt două tronsoane de autostradă acolo. Altfel, le spun și cetățenilor județului Vâlcea și domnului primar și domnului președinte următorul lucru: vor veni autovehiculele pe autostradă de la București până la Tigveni și acolo se vor coborî de pe autostradă în câmp și nu vor avea unde să ajungă la Sibiu. Dacă nu realizăm acest lucru, noi cei care suntem responsabili din Vâlcea sau cei din Ministerul Transportului și din Guvern, o să vedeți că autostrada Pitești – Tigveni, până în momentul în care se vor realiza celelalte tronsoane, va fi făcută degeaba. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați circulat pe drumul care leagă Curtea de Argeș de Râmnicu Vâlce. Este într-un stadiu catastrofal, aproape necirculabil. Acest drum îmi amintește de rețeaua de drumuri din România, din perioada apusă. A fost ideea mea, am lansat-o de multă vreme, am insistat pentru acest drum, dar dacă pesediștii nu vor să-l realizeze pentru că am propus eu, sunt dispus să declar public că ei mi-au dat ideea, că este meritul lor numai să se facă. Situația este critică. Degeaba se va finaliza tronsonul de autostradă Pitești-Tigveni peste puțin timp. Pentru că de la Tigveni la Boița se va lucra greu, mulți ani. Ce să facă camioanele să coboare la Tigveni pe câmp? Pe unde să ajungă la Râmnicu Vâlcea? Prin Curtea de Argeș adică pe unul dintre cele mai nepracticabile și distruse drumuri din țară? Ar putea să mă acuze de trafic de influență pentru că eu am încercat peste tot să urgentez construirea acestui drum, dar e clar că nu am niciun interes personal așa că nu mă pot acuza”, a declarat deputatul Cristian Buican.

În conferința din data de 26 octombrie 2023 au participat deputatul Cristian Buican, primarul PNL al orașului Călimănești, Florinel Constantinescu, și consilierul județean PNL, Victor George Popescu. Aici au fost prezentate proiectele atât din Călimănești, cât și de la nivel județean și național.