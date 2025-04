De ce Sibiu este noul pol al investițiilor imobiliare din România – Oportunități de nerefuzat în 2025

Email the Author

Dinamismul pieței imobiliare din Sibiu este susținut de prezența unor agenții și dezvoltatori locali care înțeleg foarte bine specificul orașului și nevoile clienților. De la ansambluri rezidențiale moderne la locuințe individuale construite în cartiere noi, contribuția acestor actori este vizibilă în conturarea unui peisaj urban echilibrat și atrăgător. Printre numele sonore care activează pe această piață, se remarcă și platforme precum New Concept Living , care oferă o perspectivă actualizată asupra ofertelor imobiliare și tendințelor locale.

Un trend care capătă tot mai multă forță este interesul pentru locuințele sustenabile. În Sibiu, dezvoltatorii imobiliari au început să includă în proiecte panouri solare, izolații performante, sisteme inteligente de încălzire sau ventilație și materiale ecologice. Aceste locuințe nu doar că răspund cerințelor unui stil de viață modern, dar asigură și costuri de întreținere reduse pe termen lung. În plus, legislația europeană privind eficiența energetică va deveni tot mai strictă, astfel că proprietățile „green” vor deveni norma și nu excepția.

Un aspect important pentru orice investitor este yield-ul anual (rata rentabilității din chirii raportat la valoarea proprietății). În timp ce în orașe precum Cluj sau București acest indicator a scăzut sub 5%, în Sibiu el se menține între 6% și 7%, în funcție de zonă și tipul proprietății. Aceasta înseamnă că investițiile în locuințe pentru închiriere pot deveni rapid profitabile. Pe fondul cererii mari și a ofertei echilibrate, un apartament nou, cumpărat în 2025, poate aduce un venit constant din chirie și o apreciere în timp a valorii proprietății. Astfel, investitorii au atât o sursă de venit pasiv, cât și un activ valoros care se apreciază în mod natural.

Sibiul atrage constant tineri profesioniști din toată țara, datorită dezvoltării economice, calității vieții și oportunităților de angajare. Orașul găzduiește sedii ale unor companii multinaționale din domeniul auto, IT și servicii, iar mediul universitar activ contribuie la formarea unei forțe de muncă calificate. Această migrație internă susține o cerere constantă de locuințe. Familiile tinere caută apartamente noi, bine compartimentate și eficiente energetic, iar studenții și tinerii angajați sunt interesați de apartamente de închiriat, aproape de centrele de afaceri sau universități.

Conform celor mai recente date din acest domeniu, publicate de agenția imobiliară New Concept Living , Sibiul a înregistrat o creștere constantă a prețurilor imobiliare în ultimii 5 ani, fără fluctuațiile majore care au afectat alte orașe. Această stabilitate îl recomandă ca o destinație ideală pentru investiții sigure, fie în scop rezidențial, fie pentru închiriere. Totodată, dezvoltatorii imobiliari au intuit potențialul zonei și au început să construiască ansambluri rezidențiale moderne, cu facilități integrate precum parcări subterane, spații verzi, locuri de joacă sau chiar mini-centre comerciale. Zone precum Turnișor, Calea Cisnădiei sau Șelimbăr sunt doar câteva dintre cartierele care atrag interesul investitorilor.

